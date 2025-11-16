Αλαφούζος: «Η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει τιμωρήσει κανέναν, FIFA και UEFA ζητάνε ενδείξεις ενοχής»

Ο Γιάννης Αλαφούζος επεσήμανε πως θα όλα αυτά τα στοιχεία που πήγαν στα αθλητικά δικαστήρια θα έπρεπε να οδηγήσουν σε τιμωρίες, αφού FIFA και UEFA δεν λειτουργούν όπως τα ποινικά δικαστήρια.

Μιλώντας εκτενέστερα για το Πρωτάθλημα που τόνισε ότι «εκλάπη» από τον Παναθηναϊκό, εξήγησε ότι για τις διαιτησίες και όσα ανέφερε υπήρχαν στοιχεία, τα οποία μάλιστα έφτασαν στα αθλητικά δικαστήρια.

Τόνισε μάλιστα ότι για τέτοιες παραβάσεις απαιτούνται ισχυρές ενδείξεις και όχι αποδείξεις ενοχής, όπως στα ποινικά δικαστήρια, κι αυτός είναι ο λόγος που στην Ιταλία η Γιουβέντους υποβιβάστηκε, αλλά τα φυσικά πρόσωπα αθωώθηκαν.

Απόσπασμα από τα όσα ανέφερε:

Για το Πρωτάθλημα που εκλάπη:

«Μεταφορικά το είπα. Για τις κακές διαιτησίες και τα στοχευμένα λάθη. Κυρίως από τον Ολυμπιακό, μετά είχαμε μία φάση ΠΑΟΚ και μετά στην ΑΕΚ. Τα ξέρετε όλοι και μην κάνετε πως δεν τα ξέρετε.

Υπήρξαν αποδείξεις, αλλά η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει τιμωρήσει κανέναν. Όλα αυτά που πήγαν στα αθλητικά δικαστήρια και δεν τιμωρήθηκε κανείς, ήταν όλα ψέματα; Έτσι πιστεύετε; Η FIFA και η UEFA για αθλητικές παραβάσεις ζητάνε ενδείξεις και όχι αποδείξεις ενοχής. Όταν υποβιβάστηκε η Γιουβέντους στην Ιταλία, αθωώθηκαν όλοι, η ομάδα όμως τιμωρήθηκε. Τελείως διαφορετικό να καταδικάσω κάποιον ενώ πρέπει να αποδειχθούν τα πάντα και τελείως να αποδείξω ότι κάποιος κάνει κακοτοπιές».