Ομπαμεγιάνγκ: «Η Τσέλσι ήταν η χειρότερη ομάδα που έπαιξα»

Την περίοδό του στην Τσέλσι θυμήθηκε σε δηλώσεις του ο Αφρικανός στράικερ, εξηγώντας γιατί αποτέλεσε τη χειρότερη επιλογή ης καριέρας του.

Οι δηλώσεις του Ομπαμεγιάνγκ:

«Η Τσέλσι ήταν ο χειρότερος σύλλογός μου. Νομίζω ότι ήταν ένα τεράστιο λάθος. Μεγάλο λάθος. Εκείνη την εποχή, περνούσα δύσκολες στιγμές στην Μπαρτσελόνα. Έπεσα θύμα διάρρηξης στο σπίτι μου και η Μπαρτσελόνα αναγκάστηκε να πουλήσει έναν παίκτη, είτε εμένα είτε τον Μέμφις Ντεπάι. Η μόνη βιώσιμη επιλογή ήταν η Τσέλσι.

Έτσι είπα: “Εντάξει, για την οικογένειά μου, θα μετακομίσω, ακόμα κι αν είναι στην Τσέλσι”. Είπα στον εαυτό μου ότι μπορεί να τα καταφέρω, ο Ολιβιέ Ζιρού πήγε από την Άρσεναλ στην Τσέλσι χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά για μένα ήταν διαφορετικά».