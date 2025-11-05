Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Το καλύτερο φετινό ματς του Ζέλσον, «συγκινητικός» Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός βρισκόταν ένα λεπτό μακριά από τη νίκη, αλλά ο Πέπι ισοφάρισε στο τέλος για την PSV σε 1-1 και το SDNA αξιολογεί την εμφάνιση των Πειραιωτών.

Τζολάκης 6: Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση στο γκολ του Πέπι στις καθυστερήσεις.

Ορτέγκα 7: Ανεβασμένος σε ακόμη ένα φετινό ματς ο Αργεντινός μπακ που έδωσε πολλές «μάχες» σε άμυνα και επίθεση.

Πιρόλα 7: «Βράχος» στην άμυνα των Πειραιωτών ο Ιταλός στόπερ, απομάκρυνε πολλές επικίνδυνες στιγμές από τα καρέ της ομάδας του.

Ρέτσος 7: Καλό ματς από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, πάλεψε και αυτός μαζί με τον Πιρόλα στην άμυνα. Θα μπορούσε να υπήρχαν καλύτερα μαρκαρίσματα στη φάση του γκολ των Ολλανδών.

Ροντινέι 7: Θετική εμφάνιση για τον Βραζιλιάνο μπακ στην επιστροφή του στο αρχικό σχήμα, προσπάθησε με πολλά ανεβάσματα να βοηθήσει την επίθεση της ομάδας του.

Γκαρθία 6: Έδωσε πολλές «μάχες» στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού και ήταν απόλυτα θετικός μέχρι τον τραυματισμό του και την αναγκαστική του αλλαγή στη συνέχεια.

Μουζακίτης 8: Από τα καλύτερα φετινά ματς για τον νεαρό χαφ των «ερυθρόλευκων» που προσπάθησε να «δέσει» αρμονικά την άμυνα με την επίθεση της ομάδας του και ήταν απόλυτα θετικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με πολλά κοψίματα και κερδισμένες μπάλες.

Τσικίνιο 7: Είχε τις στιγμές του στο ματς και θα μπορούσε να είχε σκοράρει ένα δεύτερο τέρμα για την ομάδα του σε ακόμη ένα καλό ματς με τα «ερυθρόλευκα» την τρέχουσα σεζόν.

Ποντένσε 7: Σε ακόμη ένα φετινό παιχνίδι ο Πορτογάλος πήρε πάνω του πολλές επιθέσεις της ομάδας του και ήταν συνεχής... κίνδυνος για τα καρέ των Ολλανδών.

Μαρτίνς 9: Ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αλλά και του γηπέδου απόψε. Εκτός από το τρομερό γκολ, είχε δοκάρι και γενικά ήταν αρκετά δραστήριος, παίρνοντας αρκετές πρωτοβουλίες επιθετικά.

Ελ Κααμπί 8: Ο Μαροκινός φορ ήταν άκρως... συγκινητικός στο αποψινό ματς, δεν σταμάτησε να τρέχει ούτε μετά το 1-1 στις καθυστερήσεις και έβαλε δύσκολα στην άμυνα της PSV.

ΑΛΛΑΓΕΣ:

Νασιμέντο 7: Ήταν αρκετά θετικός στα λεπτά που αγωνίστηκε και είχε αρκετές σωστές πάσες στο χώρο του κέντρου.

Ταρέμι 6: Δεν πήρε πολλές πάσες στην επίθεση, προσπαθώντας να συνεργαστεί κυρίως με τον Ελ Κααμπί.

Κοστίνια - : Αγωνίστηκε για μικρό χρονικό διάστημα και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.

Σιπιόνι - : Αγωνίστηκε για μικρό χρονικό διάστημα και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.