Live: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON
Γήπεδο Τούμπας / Cosmote Sport 1HD
3η αγωνιστική League Phase
ΠΑΟΚ
4 1
ΑΕΛ NOVIBET
Διαιτητης
- Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)
- VAR: Ματσούκας Μιχαήλ (Εύβοιας)
- AVAR: Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)
Βοηθοι
- Κορώνας Χρήστος (Πειραιώς)
- Μωυσιάδης Βασίλειος (Γρεβενών)
Τεταρτος
- Κεχαγιάς Κωνσταντίνος (Κοζάνης)
Σκορερς
- 3 Ιβανούσετς
- 12 Κωνσταντέλιας
- 18 Ντεσπόντοφ
- 32 Μύθου
Σκορερς
- 75 Τούπτα