ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON
Γήπεδο Τούμπας / Cosmote Sport 1HD
3η αγωνιστική League Phase
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
4 1
ΑΕΛ Novibet
ΑΕΛ NOVIBET
Διαιτητης
  • Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)
  • VAR: Ματσούκας Μιχαήλ (Εύβοιας)
  • AVAR: Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)
Βοηθοι
  • Κορώνας Χρήστος (Πειραιώς)
  • Μωυσιάδης Βασίλειος (Γρεβενών)
Τεταρτος
  • Κεχαγιάς Κωνσταντίνος (Κοζάνης)
Σκορερς
  • 3 Ιβανούσετς
  • 12 Κωνσταντέλιας
  • 18 Ντεσπόντοφ
  • 32 Μύθου
Σκορερς
  • 75 Τούπτα

Live: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

