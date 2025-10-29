Υπόθεση... 30 λεπτών αποδείχθηκε για τον ΠΑΟΚ το ματς κόντρα στην ΑΕΛ (4-1), καλύπτοντας σημαντικό έδαφος στο Κύπελλο. Με σπασμένα φρένα οι Θεσσαλονικείς, έφτασαν στην 5η σερί νίκη τους σε όλες τις διοργανώσεις!

Με μακρινή... κακή ανάμνηση μοιάζει η πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδος για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδειακό. Έκτοτε πολλά άλλαξαν. Μάλλον τα πάντα, με σερί νικών στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Η ΑΕΛ βρέθηκε στο δρόμο του... σεληνιασμένου ΠΑΟΚ και πέρασε ένα εξαιρετικά δύσκολο βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας καθώς φορτώθηκε με τέσσερα γκολ από το ημίωρο του αγώνα!

Με αρκετές απουσίες λόγω προβλημάτων τραυματισμού (Καμαρά, Γιακουμάκης, Πέλκας, Σάστρε και Χατσίδης) αλλά απόλυτα σοβαρός και συγκεντρωμένος, ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» εύκολα τους «βυσσινί», προσθέτοντας νέα πρόσωπα στη φαρέτρα του. Με άρωμα... Ιταλίας η ασπρόμαυρη ενδεκάδα, με τον Αντώνη Τσιφτσή να παραμένει κάτω από τα δοκάρια και τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Βολιάκο και Κένι να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Ο έτερος Ιταλός, Αλεσάντρο Μπιάνκο, πήρε με τη σειρά του θέση βασικού στα χαφ δίπλα στον non stop Μεϊτέ, με τους Λούκα Ιβανούσετς, Γιάννη Κωνσταντέλια και Κιρίλ Ντεσπόντοφ να αγωνίζονται στην μεσοεπιθετική τριάδα και τον Ανέστη Μύθου να κάνει το «ντεμπούτο» του στη βασική ενδεκάδα της ανδρικής ομάδας.

Για τη φιλοξενούμενη ΑΕΛ Novibet, ο Αναγνωστόπουλος πήρε γάντια βασικού, με τους Κοβάτσεβιτς, Παντελάκη, Μπαγκαλιάνη και Αποστολάκη να αγωνίζονται στην τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά. Στο δίδυμο στα χαφ βρέθηκαν οι Στάικο και Αντράντα, με τους Σαγκάλ, Δημινίκο και Τούπτα πίσω από τον Γκάρατε.

Με το «καλησπέρα», ο ΠΑΟΚ έδειξε... δόντια στην Τούμπα, επιβάλλοντας τους κανόνες του. Μετά από σέντρα του Μπάμπα που πήρε μέτρα στο γήπεδο και πάτησε περιοχή, ο Ντεσπόντοφ πλάσαρε από κοντά αλλά ο Αναγνωστόπουλος φώναξε «παρών». Δύο λεπτά αργότερα, ο Έλληνας κίπερ των φιλοξενούμενων δεν είχε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στο εξαιρετικό τέρμα του Ιβανούσετς. Στο 3΄ ο Κροάτης πήρε τη μπάλα εκτός περιοχής και εξαπέλυσε ένα εκπληκτικό σουτ. Δοκάρι και μέσα, 1-0 ο ΠΑΟΚ απλοποιώντας από νωρίς το παιχνίδι.

Σταθερά ψηλά και μόνιμα απειλητικός, ο ΠΑΟΚ δοκίμαζε διαρκώς τα αντανακλαστικά της ΑΕΛ και του Αναγνωστόπουλου, με το διαγώνιο σουτ του Ντεσπόντοφ να περνάει ελάχιστα άουτ. Στο 12΄ οι Θεσσαλονικείς «χτύπησαν» εκ νέου από τα δεξιά, με τρομερή ενέργεια του Βούλγαρου, ασίστ Κένι και τελείωμα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια για το 2-0 που δεν θα μπορούσε να λείπει από την πολυφωνία των ασπρόμαυρων.

Ο «μάγος» της Ελλάδος έκανε τα δικά του, αναγκάζοντας σε ένα ακόμη παιχνίδι τον αντίπαλό του να τον τραβήξει από τη φανέλα για να τον... φρενάρει, με τον ΠΑΟΚ να διαμαρτύρεται για πέναλτι. Ο ρέφερι της αναμέτρησης τσέκαρε τη φάση στο VAR και καταλόγισε πέναλτι του Κοβάτσεβιτς στον «Ντέλια». Εύκολη υπόθεση για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ που εκτέλεσε εξαιρετικά στη γωνία για το 3-0 (18΄) και είδε τον Αναγνωστόπουλο να βρίσκει πλευρά αλλά να μην μπορεί να τον σταματήσει...

Προφανώς το γήπεδο είχε γείρει για τα καλά και η ΑΕΛ όχι απλά αδυνατούσε να επιτεθεί, να βρει έστω μία καλή στιγμή μπροστά αλλά «χώλαινε» και στα μετόπισθεν, σε ένα επιθετικό κρεσέντο του Δικεφάλου. Το 4-0 ήταν απλώς θέμα χρόνου και ευστοχίας καθώς Ντεσπόντοφ και Μύθου συνεργάστηκαν άψογα στο 31΄, με τον Έλληνα φορ να προσθέτει το όνομά του στη λίστα των σκόρερ.

Με 6 τελικές στην εστία, 7 στο σύνολο, και τέσσερα γκολ, έκλεισε το ημίχρονο απόλυτης υπεροχής για τους γηπεδούχους, σε ένα 45λεπτο που η ΑΕΛ εμφανίστηκε μόλις μία φορά στο κάδρο του Τσιφτσή αλλά δεν προκάλεσε καμία ανησυχία.

Με την έναρξη του β΄μέρους, ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρίες να ανεβάσει κι άλλο το δείκτη του σκορ, καταγράφοντας στο 52΄μία ακόμη σημαντική ευκαιρία, φεύγοντας με τον Ντεσπόντοφ ταχύτατα στην κόντρα. Ο Βούλγαρος γύρισε στον Κωνσταντέλια που έκανε τέλειο πάρσιμο αλλά νικήθηκε από τον Αναγνωστόπουλο. Η εικόνα του Δικεφάλου σήμανε... συναγερμό στον πάγκο της ΑΕΛ, με τον Στέλιο Μαλεζά να θωρακίζει, στο μέτρο του δυνατού, την ομάδα του.

Από την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε διαχείριση δυνάμεων και δυναμικού, ρίχνοντας μέσα Θυμιάνη, Μπέρδο και Τάισον, για να ξεκουράσει Μεϊτέ, Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ, μετατοπίζοντας εσωτερικά και τον Ιβανούσετς από έξω αριστερά στο «δέκα». Τσάλοβ και Τέιλορ οι τελευταίες αλλαγές από πλευράς Δικεφάλου, σε ένα ματς που έδειχνε πως είχε πάρει ήδη το δρόμο του.

Έδειχνε γιατί σε ένα από τα μετρημένα κόρνερ που κέρδισε η ΑΕΛ, πέτυχε και το γκολ της τιμής. Ένα απίθανο τέρμα από τους «βυσσινί» και συγκεκριμένα τον Τούπτα, ο οποίος με απευθείας εκτέλεση κόρνερ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, μειώνοντας σε 4-1 στο 76΄.

Δεν άλλαξε κάτι με το τελευταίο σφύριγμα στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να μετρά ένα πολύτιμο τρίποντο στη League Phase του Κυπέλλου Betsson, ιδίως μετά τη μεγάλη μουντζούρα στη Λιβαδειά, κερδίζοντας ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αλλά και πρόσωπα!

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα(71΄Τέιλορ), Κένι, Μιχαηλίδης, Βολιάκο, Μεϊτέ(60΄Θυμιάνης), Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας(60΄Τάισον), Ντεσπόντοφ(60΄Μπέρδος), Μύθου(71΄Τσάλοβ)

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Κοβάτσεβιτς, Παντελάκης, Μπαγκαλιάνης(64΄Φεριγκρά), Αποστολάκης, Στάικος, Αντράντα(75΄Σουρλής), Τούπτα, Γκάρατε(55΄Τσάκλα), Δημηνίκος(55΄Βαρσάμης), Σαγκάλ(75΄Γιούσης)

