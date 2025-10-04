CIES: Η Super League 4η πιο «γηραιά» και 6η πιο «ξένη» σε 50 τοπ πρωταθλήματα στον κόσμο - Πιο... ηλικιωμένος ο ΠΑΟΚ

Συμπέρασμα που προκύπτει από μελέτη-έκθεση του CIES Football Observatory (διεθνές κέντρο αθλητικών ερευνών, που εδρεύει στην πόλη Νοσατέλ της Ελβετίας και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την , FIFA), αναλύοντας στοιχεία από 50 πρωταθλήματα, 800 ομάδες, 6.533 παιχνίδια και 24.494 παίκτες.
Με μέσο όρο ηλικίας σε αυτά τα 50 πρωταθλήματα τα 27,1 χρόνια, η ελληνική Super League έχει 28,6 χρόνια και μοιράζεται την τέταρτη θέση των πιο «ηλικιωμένων» πρωταθλημάτων, μαζί με Κύπρο και Σαουδική Αραβία, πίσω μόνο από την-3η- Χιλή (28,7), το- 2ο- Περού (29,1) και την γηραιότερη Κίνα (29,3).
Ο ΠΑΟΚ με 30,6 χρόνια είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας στην Super League, ενώ ο Παναιτωλικός με 26,03 εκείνη με το μικρότερο.
Ο σχετικός πίνακας για την ελληνική Super League:
26,0 Παναιτωλικός
26,7 Πανσερραϊκός
26,8 Ολυμπιακός
27,9 Λεβαδειακός
28,0 ΟΦΗ
28,3 Άρης
28,4 Βόλος
28,9 Παναθηναϊκός
29,0 ΑΕΚ
29,2 ΑΕΛ
29,4 Ατρόμητος
29,5 Κηφισιά
30,4 Αστέρας Τρίπολης
30,6 ΠΑΟΚ
Επίσης η ελληνική Super League είναι έκτη στην κατάταξη με το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής ξένων παικτών στους αγώνες. Έχει ποσοστό 70,13% και βρίσκεται πίσω από την-5η- Αγγλία (70,6%), την -4η- Πορτογαλία (72,3%), τα-3α- Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (74,1%), την -2η-Τουρκία (75,4%) και την Κύπρο που είναι στην κορυφή με 78,6%.
Ο Άρης είναι η ομάδα με περισσότερο χρόνο στους ξένους, 87,5%, ενώ ο ΟΦΗ με τον λιγότερο 44,8%. Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος λεπτών των ξένων παικτών στα 50 πρωταθλήματα της μελέτης είναι 43,2%.
Ο σχετικός πίνακας για την ελληνική Super League:
44,8 ΟΦΗ
51,5 ΑΕΛ
57,4 Λεβαδειακός
65,9 Ατρόμητος
68,5 Βόλος
70,2 ΑΕΚ
70,3 Πανσερραϊκός
72,9 Κηφισιά
73,5 Ολυμπιακός
73,8 Αστέρας Τρίπολης
78,3 Παναιτωλικός
82,6 ΠΑΟΚ
84,6 Παναθηναϊκός
87,5 Άρης