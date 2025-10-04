CIES: Η Super League 4η πιο «γηραιά» και 6η πιο «ξένη» σε 50 τοπ πρωταθλήματα στον κόσμο - Πιο... ηλικιωμένος ο ΠΑΟΚ

H ελληνική Super League είναι το τέταρτο πιο...«γηραιό» πρωτάθλημα, ανάμεσα σε 50 κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο, ενώ κατέχει την 6η θέση με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής ξένων παικτών.

Συμπέρασμα που προκύπτει από μελέτη-έκθεση του CIES Football Observatory (διεθνές κέντρο αθλητικών ερευνών, που εδρεύει στην πόλη Νοσατέλ της Ελβετίας και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την , FIFA), αναλύοντας στοιχεία από 50 πρωταθλήματα, 800 ομάδες, 6.533 παιχνίδια και 24.494 παίκτες.

Με μέσο όρο ηλικίας σε αυτά τα 50 πρωταθλήματα τα 27,1 χρόνια, η ελληνική Super League έχει 28,6 χρόνια και μοιράζεται την τέταρτη θέση των πιο «ηλικιωμένων» πρωταθλημάτων, μαζί με Κύπρο και Σαουδική Αραβία, πίσω μόνο από την-3η- Χιλή (28,7), το- 2ο- Περού (29,1) και την γηραιότερη Κίνα (29,3).

Ο ΠΑΟΚ με 30,6 χρόνια είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας στην Super League, ενώ ο Παναιτωλικός με 26,03 εκείνη με το μικρότερο.

Ο σχετικός πίνακας για την ελληνική Super League:

26,0 Παναιτωλικός

26,7 Πανσερραϊκός

26,8 Ολυμπιακός

27,9 Λεβαδειακός

28,0 ΟΦΗ

28,3 Άρης

28,4 Βόλος

28,9 Παναθηναϊκός

29,0 ΑΕΚ

29,2 ΑΕΛ

29,4 Ατρόμητος

29,5 Κηφισιά

30,4 Αστέρας Τρίπολης

30,6 ΠΑΟΚ

Επίσης η ελληνική Super League είναι έκτη στην κατάταξη με το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής ξένων παικτών στους αγώνες. Έχει ποσοστό 70,13% και βρίσκεται πίσω από την-5η- Αγγλία (70,6%), την -4η- Πορτογαλία (72,3%), τα-3α- Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (74,1%), την -2η-Τουρκία (75,4%) και την Κύπρο που είναι στην κορυφή με 78,6%.

Ο Άρης είναι η ομάδα με περισσότερο χρόνο στους ξένους, 87,5%, ενώ ο ΟΦΗ με τον λιγότερο 44,8%. Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος λεπτών των ξένων παικτών στα 50 πρωταθλήματα της μελέτης είναι 43,2%.

Ο σχετικός πίνακας για την ελληνική Super League:

44,8 ΟΦΗ

51,5 ΑΕΛ

57,4 Λεβαδειακός

65,9 Ατρόμητος

68,5 Βόλος

70,2 ΑΕΚ

70,3 Πανσερραϊκός

72,9 Κηφισιά

73,5 Ολυμπιακός

73,8 Αστέρας Τρίπολης

78,3 Παναιτωλικός

82,6 ΠΑΟΚ

84,6 Παναθηναϊκός

87,5 Άρης

