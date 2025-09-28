Ο Μουρίνιο «πιέζει» την Μπενφίκα για Μπενζεμά!

Ο Πορτογάλος προπονητής, ασκεί έντονες πιέσεις στην διοίκηση των «αετών» της Λισαβόνας, για να κάνουν κίνηση για την απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά.

Μπορεί η Μπενφίκα να μην έχει πρόβλημα στην επίθεση, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει σταθερά με την φανέλα των «αετών», ωστόσο ο Μουρίνιο θέλει έξτρα ενίσχυση με τον πολύπειρο στράικερ.

To συμβόλαιο του 37χρονου επιθετικού με την Αλ Ιτιχάντ ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο, με τον Μπενζεμά να είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη, για να συνεργαστεί ξανά με τον «Special One».

Σε λίγες ημέρες, ωστόσο είναι οι εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στην Μπενφίκα και οι όποιες εξελίξεις με τον Μπενζεμά θα τρέξουν αμέσως μετά την εκλογή του νέου διοικητικού ηγέτη των «αετών».