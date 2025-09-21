Μαρέσκα: «Ο Πάλμερ δεν ήταν έτοιμος στο 100% αλλά ήθελε να παίξει»

Ο Έντζο Μαρέσκα στη συνέντευξη Τύπου, ρωτήθηκε για την κατάσταση του ηγέτη της Τσέλσι, που αποχώρησε από την αναμέτρηση στο Όλντ Τράφορντ με έντονες ενοχλήσεις.
«Αντιμετωπίζει εδώ και καιρό πρόβλημα στην βουβωνική χώρα. Ο Πάλμερ δεν ήταν 100% έτοιμος, αλλά ήθελε να παίξει σε αυτό το παιχνίδι, δεν ήθελε να το χάσει με τίποτα.
Η προσπάθεια που κατέβαλε ήταν τεράστια, αλλά μετά από 20 λεπτά κατάλαβε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και έτσι ζήτησε αλλαγή, τώρα περιμένουμε τις εξετάσεις», ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός.