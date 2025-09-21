Μαρέσκα: «Ο Πάλμερ δεν ήταν έτοιμος στο 100% αλλά ήθελε να παίξει»

Ο προπονητής της Τσέλσι, εξήγησε τους λόγους που ο Κόουλ Πάλμερ αντικαταστάθηκε στο 20ο λεπτό του ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ, τονίζοντας ότι αντιμετώπισε ενοχλήσεις στην βουβωνική χώρα.

Ο Έντζο Μαρέσκα στη συνέντευξη Τύπου, ρωτήθηκε για την κατάσταση του ηγέτη της Τσέλσι, που αποχώρησε από την αναμέτρηση στο Όλντ Τράφορντ με έντονες ενοχλήσεις.

«Αντιμετωπίζει εδώ και καιρό πρόβλημα στην βουβωνική χώρα. Ο Πάλμερ δεν ήταν 100% έτοιμος, αλλά ήθελε να παίξει σε αυτό το παιχνίδι, δεν ήθελε να το χάσει με τίποτα.

Η προσπάθεια που κατέβαλε ήταν τεράστια, αλλά μετά από 20 λεπτά κατάλαβε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και έτσι ζήτησε αλλαγή, τώρα περιμένουμε τις εξετάσεις», ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός.