Σιόντης: «Ο ΠΑΣ Γιάννινα σώθηκε, τώρα αρχίζει η νέα εποχή με πενταετές πλάνο»

Ο ΠΑΣ Γιάννινα έζησε ένα καλοκαίρι γεμάτο αβεβαιότητα και φόβο για το μέλλον του. Μετά την αποχώρηση της οικογένειας Χριστοβασίλη ύστερα από 16 χρόνια και τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα, η ομάδα έφτασε ένα βήμα πριν τη διάλυση.

Εκεί εμφανίστηκε ο Νίκος Σιόντης και μέσα σε μόλις δύο μήνες κατάφερε να βγάλει τον σύλλογο από το αδιέξοδο. Οι Ηπειρώτες συμμετέχουν κανονικά στο Βόρειο όμιλο της Super League 2 και λίγο πριν την πρεμιέρα με τον Νέστο Χρυσούπολης, ο νέος ισχυρός άνδρας του ΠΑΣ έστειλε το δικό του ηχηρό μήνυμα.

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση αλλά και αποφασιστικότητα, αναφέρθηκε τόσο στη μνήμη του Ηλία Μαίπα όσο και στο «θαύμα» που επιτεύχθηκε σε 70 ημέρες, ενώ ξεκαθάρισε ότι το πλάνο είναι μακροπρόθεσμο, με στόχο έναν ΠΑΣ Γιάννινα σύγχρονο, υγιή και ανταγωνιστικό.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Σιόντη:

«Πριν μιλήσω για το παρόν και το μέλλον του ΠΑΣ, θέλω να σταθώ σε κάτι που μας γεμίζει όλους θλίψη σήμερα.

Ο Ηλίας Μαίπας δεν ήταν απλώς ένας ποδοσφαιριστής. Ήταν ψυχή, ήταν ιστορία, ήταν κομμάτι του ίδιου του ΠΑΣ Γιάννινα. Με το πάθος του, το ήθος του και την αφοσίωσή του, τίμησε όσο λίγοι τη φανέλα με τον ταύρο στο στήθος.

Για μένα, όμως, ο Ηλίας ήταν κάτι παραπάνω. Από μωρό με είχε στην αγκαλιά του μέσα στα αποδυτήρια της ομάδας. Μεγάλωσα βλέποντάς τον να ζει και να ανασαίνει για τον ΠΑΣ. Γι’ αυτό ξέρω προσωπικά τι σημαίνει ο Ηλίας για την οικογένεια του συλλόγου μας, ξέρω ότι υπήρξε πρότυπο και φάρος για όλους μας.

Σήμερα, ολόκληρη η οικογένεια του ΠΑΣ θρηνεί. Η μνήμη του Ηλία θα μείνει για πάντα ζωντανή στις εξέδρες των Ζωσιμάδων, στα τραγούδια των φιλάθλων μας, στις καρδιές μας. Και κάθε φορά που θα μπαίνουμε στο γήπεδο, θα είναι κι εκείνος μαζί μας.

Ηλία, το όνομά σου θα αντηχεί για πάντα δίπλα στον ΠΑΣ.

Σήμερα λοιπόν, ξεκινά το πρωτάθλημα και είναι η στιγμή να θυμηθούμε — ή καλύτερα να μην ξεχάσουμε, το θαύμα που πετύχαμε τους τελευταίους δύο μήνες. Γιατί όσοι έχουν “κοντή μνήμη” ή βιάζονται να κρίνουν, ας αναλογιστούν πρώτα πού θα ήταν ο ΠΑΣ αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά.

Αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα της κατάστασης, ανέλαβα αυτή την αποστολή «αυτοκτονίας» όχι από συμφέρον, αλλά από αυθεντική αγάπη για την ομάδα. Θυσίασα προσωπική ζωή, οικογένεια, επαγγελματικές υποχρεώσεις, θέτοντας ακόμα και σήμερα σε τεράστιο κίνδυνο εμένα προσωπικά, την οικογένεια μου, τις επιχειρήσεις μου. Όλα έγιναν με ανιδιοτέλεια, χωρίς το παραμικρό όφελος, μόνο για έναν λόγο: να σωθεί ο ΠΑΣ.

Και με τη δύναμη των φιλάθλων, λίγων αλλά γενναίων χορηγών και αμέτρητης δουλειάς, πετύχαμε το ακατόρθωτο:

– Περισσότεροι από 50 διακανονισμοί και εξοφλήσεις.

– Τακτοποίηση σημαντικού μέρους των οικονομικών εκκρεμοτήτων.

– Αποκατάσταση σε μεγάλο βαθμό της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας της ομάδας μας.

– Άρση των bans της FIFA και επιστροφή στο δικαίωμα μεταγραφών.

– Κατάθεση πλήρους φακέλου και απόκτηση της πολυπόθητης άδειας από την ΕΕΑ.

Κι όλα αυτά σε μόλις 70 ημέρες!

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, στήσαμε σε χρόνο ρεκόρ ένα εξαιρετικό ρόστερ, με νεαρούς αλλά και έμπειρους ποδοσφαιριστές, ικανούς να σηκώσουν στις πλάτες τους το βάρος της φανέλας. Στα πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως ο Άγιαξ που έφτασε στον τελικό του Europa League το 2017 με μέσο όρο ηλικίας 22 ετών και 282 ημερών. Και δεν είναι τυχαίο που μιλάμε για τον Άγιαξ, γιατί εμείς είμαστε ο Άγιαξ της Ηπείρου. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Ο στρατηγικός μας στόχος είναι ξεκάθαρος: να επανδρώσουμε την ομάδα με νέα, ταλαντούχα παιδιά από την Ήπειρο και απ’ όλη την Ελλάδα. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή, γιατί οι απαιτήσεις της Super League 2 σε συνδυασμό με την ανάγκη στελέχωσης σε μόλις 15 ημέρες δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε κάτι περισσότερο στην παρούσα φάση.

Σήμερα, η ομάδα μπαίνει στο γήπεδο για να δείξει τι σημαίνει να μην παραδίνεσαι ποτέ. Πριν δύο μήνες μας είχαν «τελειωμένους», σήμερα μπαίνουμε με σχέδιο: ένα πενταετές πλάνο που θα καταστήσει τον ΠΑΣ μόνιμα ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, με σύγχρονες υποδομές, οργάνωση ευρωπαϊκών προδιαγραφών και υγεία σε όλα τα επίπεδα. Για τους επενδυτές, αυτό σημαίνει σταθερότητα, προβλεψιμότητα και πραγματική απόδοση πάνω σε ένα brand που χτίζει αξία χρόνο με τον χρόνο. Κι όσοι μας ζουν καθημερινά, ξέρουν καλά ότι αυτή η ομάδα έχει τη δύναμη να κάνει τα όνειρα πραγματικότητα.

Από εδώ και πέρα, το χρέος όλων μας είναι ένα: να στηρίξουμε την ομάδα, τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team με πίστη και υπομονή. Να είμαστε δίπλα τους στις δύσκολες στιγμές περισσότερο από ποτέ, σαν να είναι ήδη πρωταθλητές. Η κριτική έχει θέση μόνο στο τέλος του πρωταθλήματος, όταν θα κάνουμε ταμείο.

Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν μέχρι σήμερα, όμως δεν αρκεί, όλοι πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Οι φίλαθλοι, οι χορηγοί, οι επενδυτές. Ο δρόμος είναι ανηφορικός και δύσβατος, αλλά υπάρχει η αισιοδοξία, σχεδόν η βεβαιότητα, ότι όλοι θα δηλώσουν βροντερό «παρών», έστω και καθυστερημένα.

Ο δρόμος δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, θα υπάρξουν εμπόδια, αντιξοότητες, ίσως και καχυποψία. Μα εμείς δεν μάθαμε να ψάχνουμε δικαιολογίες.

Ο ΠΑΣ θα προχωρήσει με το κεφάλι ψηλά, με καθαρότητα και τρέλα. Και κάθε φορά που θα μας αμφισβητούν, η απάντησή μας θα δίνεται εκεί που δεν χωράει καμία αμφιβολία: στο γήπεδο.

Όσοι βιάζονται να κρίνουν και να πετάξουν δηλητήριο, να ξέρουν πως δεν σώθηκαν ομάδες με λόγια. Σώθηκαν με ψυχή, με κόπο και με τρέλα. Και αν υπάρχει έστω κι ένας που νομίζει ότι μπορεί να πάει τον ΠΑΣ πιο ψηλά, ας έρθει. Εγώ πρώτος θα του παραχωρήσω τη θέση μου. Γιατί για τον ΠΑΣ δεν υπάρχει «εγώ».

Υπάρχει μόνο «εμείς».

Ο ΠΑΣ ζει, αναπνέει και ξαναγεννιέται. Και όλοι μαζί έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να γράψουμε με χρυσά γράμματα μια από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ιστορίες.

Για την Ήπειρο. Για την πόλη, για τον Ταύρο, για το σήμα στη φανέλα.

Όλοι μαζί συνεχίζουμε, Μόνο όλοι μαζί μπορούμε».