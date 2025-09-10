Εστεβάο: «Είναι απίθανα στην Τσέλσι»

Ο Εστεβάο δείχνει ήδη πόσο γρήγορα έχει προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον. Ο Βραζιλιάνος μίλησε στη Globo και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την επιλογή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Τσέλσι.

«Η Τσέλσι είναι απίθανη.… ήταν η τέλεια επιλογή. Μπορώ να πω ότι αγαπώ την Τσέλσι, αγαπώ το Λονδίνο, δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα», τόνισε με χαμόγελο.

Παρά το γεγονός ότι άλλαξε χώρα και άφησε πίσω του την οικογένεια, ο νεαρός άσος απολαμβάνει κάθε στιγμή:

«Είναι κάτι καινούριο, αλλά όλα είναι φανταστικά. Ο Θεός με ευλογεί, αυτές είναι οι πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου».

Ο Εστεβάο δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση και δείχνει έτοιμος να δικαιώσει τις προσδοκίες που υπάρχουν γύρω από το όνομά του στο «Στάμφορντ Μπριτζ».