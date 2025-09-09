Ισάκ: «Υπέροχο που μπορώ να συγκεντρωθώ ξανά στο ποδόσφαιρο»

Ο Αλεξάντερ Ίσακ δήλωσε ικανοποιημένος που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής-ρεκόρ του στη Λίβερπουλ.

Ο Σουηδός επιθετικός έπαιξε τα πρώτα του λεπτά στη σεζόν στη φιλική ήττα της εθνικής ομάδας από το Κόσοβο (2-0) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αγωνιζόμενος ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο 25χρονος φορ ολοκλήρωσε στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου τη μετακίνησή του από τη Νιούκαστλ στους «κόκκινους» έναντι 125 εκατ. λιρών (169,46 εκατ. δολαρίων), βάζοντας τέλος σε μια πολύκροτη υπόθεση που διήρκεσε όλο το καλοκαίρι.

«Είναι υπέροχο που τακτοποιήθηκαν όλα πριν την έναρξη της προετοιμασίας της εθνικής και μπόρεσα να συγκεντρωθώ ξανά στο ποδόσφαιρο», δήλωσε στα σουηδικά ΜΜΕ. «Ήταν μια νέα εμπειρία για μένα, αλλά πάντα μαθαίνεις και αναπτύσσεσαι και εκτός γηπέδου».

Ο Ίσακ είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή του καλοκαιριού την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη Νιούκαστλ, δεν συμμετείχε στην προετοιμασία ούτε στα πρώτα παιχνίδια της Premier League, κατηγορώντας τον αγγλικό σύλλογο ότι αθέτησε υποσχέσεις και παραπλάνησε τους φιλάθλους.

«Προφανώς, δεν έχουν όλοι την πλήρη εικόνα, αλλά αυτά είναι για άλλη στιγμή», σχολίασε. «Δεν μπορώ να ελέγξω όλα όσα λέγονται ή γράφονται. Το σημαντικό είναι ότι είμαι χαρούμενος που έγινα παίκτης της Λίβερπουλ».