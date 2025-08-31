Με ένα φάουλ παγκόσμιας κλάσης στο 83’ ο Σόμποζλαϊ χάρισε στην Λίβερπουλ τεράστια νίκη κόντρα στην Άρσεναλ στο Anfield (1-0)! Μόνοι πρώτοι και ήδη φαβορί με 3x3 οι Reds.

Η Άρσεναλ έπαιξε σεμιναριακή άμυνα αλλά σε στιγμές σαν και αυτή, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ούτε ο εκπληκτικός, Ράγια, δεν μπορούσε να βγάλει το τηλεκατευθυνόμενο φάουλ του Σόμποζλαϊ [έπαιξε πάλι δεξί μπακ] στο 83’ το οποίο έκρινε ένα derby κορυφής με μετρημένες φάσεις. Μετά το 1-0 στο Anfield, η ομάδα του Άρνε Σλοτ είναι η μοναδική με 3x3 στην Premier League και ξεκίνησε το 2025-26 επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί για το back-to-back.

Άσχημο ήταν το πρώτο νέο για τους φιλοξενούμενους στο ματς, καθώς στο 5’ ο Σαλιμπά τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε από τον Μοσκέρα. Παρά το γεγονός αυτό, οι Gunners ήταν άριστα στημένοι, έπαιξαν σεμιναριακή άμυνα, ο Καλαφιόρι ήταν… Μαλντίνι πάνω στον Σαλάχ και οι μεγάλες φάσεις απλά δεν υπήρχαν. Η Άρσεναλ είχε μάλιστα περισσότερες επαφές στην αντίπαλη περιοχή, όμως περιορίστηκε σε καλές στιγμές με Μαντουέκε και Καλαφιόρι και το πρώτο μέρος έφυγε με 0-0.

Και έτσι φάνηκε ότι θα βγει και το δεύτερο αφού οι δυνατές μονομαχίες η τακτική και η αλληλοκάλυψη στην άμυνα κυριαρχούσαν. Στο 59’ ήταν η μεγαλύτερη φάση με το αριστερό του Βιρτς μέσα από την περιοχή το οποίο απέκρουσε ο Ράγια και στη συνέχεια ο Εκιτίκε ήταν οφσάιντ. Μέχρι που φτάσαμε στο 83’, όταν ο Σόμποζλαϊ με φωτοβολίδα με φάλτσο από τα 25 μέτρα δεν άφησε περιθώριο στον Ισπανό keeper και έγραψε το τελικό 1-0.

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Άλισον, Κέρκεζ, Φαν Ντάικ, Κονατέ (79’ Τζο Γκόμες), Σόμποζλαϊ, Γκράβενμπερχ, ΜακΆλιστερ (61’ ΜακΆλιστερ), Γκάκπο, Βιρτς (89’ Έντο), Σαλάχ, Εκιτίκε (79’ Κιέζα).

Άρσεναλ (Μίκελ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά (5’ Μοσκέρα), Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ζουμπιμέντι, Μερίνο (70’ Μερίνο), Ράις, Μαντουέκε (89’ Ντόυμαν), Μαρτινέλι (70’ Έζε), Γκιόκερες.