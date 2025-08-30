Ο Παναιτωλικός με γκολ των Αγκίρε και Άλεξιτς έκανε περίπατο μέσα στο «Βικελίδης» επί του αγνώριστου Άρη και πήρε πανάξια νίκη (0-2), με τον κόσμο των Κίτρινων να «ξεσπάει» στις εξέδρες για τα όσα (δεν) είδε στον αγωνιστικό χώρο.

Παιχνίδι τακτικής και λεπτομερειών στο Κλεάνθης Βικελίδης μεταξύ Άρη και Παναιτωλικού. Οι κιτρινόμαυροι ήθελαν να ζευγαρώσουν τις νίκες τους, έπειτα από το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Βόλο και να συνεχίσουν με το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Αγρινίου έψαχνε το πρώτο τρίποντο της σεζόν, απέναντι σε μια ομάδα που έδειχνε σαφώς ανώτερη, χωρίς όμως ουσία.

Το παιχνίδι ξεκίνησε βρίσκοντας τον Άρη με το πόδι πατημένο στο γκάζι, με διαδοχικές ευκαιρίες.

Πρώτη ευκαιρία για τον Άρη στο 9ο λεπτό, με τον Πέρεθ να κάνει το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τσάβες.

Ο Παναιτωλικός απάντησε τέσσερα λεπτά αργότερα, αλλά ο Μάικιτς απομάκρυνε το μακρινό σουτ.

Νέα καλή στιγμή για τον Άρη, με τον Τσάβες να απομακρύνει την τελευταία στιγμή πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα του. Στο 39΄ ο Γιένσεν κέρδισε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

To δεύτερο ημίχρονο ο Παναιτωλικός συνέχισε να αμύνεται όμως ο Άρης δεν έβρισκε λύσεις.

Οι φιλοξενούμενοι πάγωσαν το Βικελίδης σκοράροντας για το 0-1. Ο Μάικιτς βγήκε πολύ μακριά από την εστία του και ο Αγκίρε τον πέρασε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας για το 0-1.

Το γκολ ανάγκασε τον Μαρίνο Ουζουνίδη να ρίξει στο ματς και δεύτερο επιθετικό, με τον Καντεβέρε να περνάει στο παιχνίδι.

Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν "ταφόπλακα" στα πλάνα του Άρη για ισοφάριση στο 85' Με το που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, ο Άλεξιτς νίκησε τον Μάικιτς για να κάνει το 0-2.

H κερκίδα έβραζε, τα συνθήματα κατά Καρυπίδη και ΠΑΕ έκαναν την εμφάνιση τους και τα λεπτά που ακολούθησαν ήταν περισσότερο μαρτυρικά, παρά...ποδόσφαιρο.

Το τελικό σφύριγμα της λήξης βρήκε τον Παναιτωλικό θριαμβευτή και τον Άρη να ψάχνεται...

Άρης (Ουζουνίδης): Μάικιτς, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ, Μόντσου, Ράτσιτς, Γένσεν, Ντιαντί, Πέρεθ, Μορόν.

Παναιτωλικός (Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Γκαρσία, Αποστολόπουλος, Κόγιτς, Λούις, Μιχάλακ, Εστεμπάν, Μανρίκε. Εστεμπάν, Αγκίρε.

Διαιτητης

Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)

VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)

AVAR: Κατοίκος Κωνσταντίνος (Αθηνών)

Βοηθοι

Φωτόπουλος Ανδρέας (Αθηνών)

Στάικος Κωνσταντίνος (Λάρισας)

Τεταρτος