Επεισόδια στο Βελιγράδι – Συμπλοκή μεταξύ οπαδών του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν (vid)

Οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν συγκρούστηκαν στο κέντρο του Βελιγραδίου.

Επεισόδια σημειώθηκαν χθες στο κέντρο του Βελιγραδίου ανάμεσα στους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν. Οι χούλιγκαν των δύο ομάδων συναντήθηκαν σε κεντρική λεωφόρο της πόλης και έπαιξαν ξύλο, προκαλώντας πανικό στην περιοχή. Οι οπαδοί είχαν ρόπαλα και πυρσούς, με τη συμπλοκή να κρατά λίγα λεπτά.

Στη συνέχεια οι χούλιγκαν έφυγαν από το σημείο, πριν προλάβουν να φτάσουν οι δυνάμεις της αστυνομίας.

