Στον Εθνικό Πειραιά ο Αλέξης Ουζουνίδης!

Ο υιός του Μαρίνου Ουζουνίδη, Αλέξης, θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε αντρικό επίπεδο με τα χρώματα των Πειραιωτών που θα δώσουν «μάχη» για την άνοδο στην Γ' Εθνική. Όλα του τα χρόνια «γαλουχήθηκε» στην ακαδημία του Παναθηναϊκού, φθάνοντας έως την Κ-19.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Εθνικού Πειραιά για τη συμφωνία με τον Αλέξη Ουζουνίδη, γεννηθείς του 2007, που θα χρησιμοποιείται ως «μικρός» στην ενδεκάδα:

«Υπέγραψε και ο Αλέξης Ουζουνίδης

Άλλη μια μεταγραφή νεαρού ποδοσφαιριστή ανακοινώνει ο Εθνικός καθώς στο ρόστερ του προστίθεται και ο νεαρός Αλέξης Ουζουνίδης.

Ο Ουζουνίδης ακολούθησε όλο αυτό το διάστημα την προετοιμασία της ομάδας μας, αγωνιζόμενος και στους φιλικούς αγώνες της ομάδας μας.

Ο Αλέξης (27.07.2007), προέρχεται από την Κ19 του Παναθηναϊκού με την οποία κατέγραψε συμμετοχές στο πρωτάθλημα των Κ19.

Αλέξη καλώς ήρθες, στον Εθνικό!»