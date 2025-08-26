Στον Εθνικό Πειραιά ο Αλέξης Ουζουνίδης!

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Εθνικού Πειραιά για τη συμφωνία με τον Αλέξη Ουζουνίδη, γεννηθείς του 2007, που θα χρησιμοποιείται ως «μικρός» στην ενδεκάδα:
«Υπέγραψε και ο Αλέξης Ουζουνίδης
Άλλη μια μεταγραφή νεαρού ποδοσφαιριστή ανακοινώνει ο Εθνικός καθώς στο ρόστερ του προστίθεται και ο νεαρός Αλέξης Ουζουνίδης.
Ο Ουζουνίδης ακολούθησε όλο αυτό το διάστημα την προετοιμασία της ομάδας μας, αγωνιζόμενος και στους φιλικούς αγώνες της ομάδας μας.
Ο Αλέξης (27.07.2007), προέρχεται από την Κ19 του Παναθηναϊκού με την οποία κατέγραψε συμμετοχές στο πρωτάθλημα των Κ19.
Αλέξη καλώς ήρθες, στον Εθνικό!»