Εκπλήξεις στην ενδεκάδα της ΑΕΚ! (pic)

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προχωρά σε εκπλήξεις.

Ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης κρατά στον πάγκο και τον Μάνταλο και τον Πινέδα και ξεκινά στον άξονα μαζί με τον Λιούμπισιτς τον Μαρίν σε έναν σχηματισμό πιθανότατα 4-2-3-1, με τους Κοϊτά, Κουτέσα στις πλευρές και τον Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Ζίνι.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Λιούμπισιτς, Μαρίν, Κοϊτά, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γιόνσον, Γιόβιτς, Πινέδα, Πιερό, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 21:00 στο Lotto Park την Αντερλεχτ για τα πλέι-οφ του UEFA Conference League και θέλε να κάνει το πρώτο… βήμα εν όψει της ρεβάνς που θα ακολουθήσει σε μια εβδομάδα απο σημερα στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Η ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ: Κόουσεμανς, Χέι, Αουγκούστινσον, Μααμάρ, Κανά, Ντε Κατ, Γιανσάνα, Ουέρτα, Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ

Στον πάγκο: Κίκενμποργκ, Τσέτκοβιτς, Βερσχάερεν, Σαλιμπά, Βάσκεζ, Νταό, Ριτς, Στρούικενς, Οζκάν, Βρόνικς, Ταζαουάρ, Μπερτατσίνι.