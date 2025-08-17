Μια κεφαλιά στο 13', ήταν αρκετή ώστε να δώσει στους «Κανονιέρηδες» το μεγάλο διπλό εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (0-1), και να ξεκινήσουν με τον καλύτερο τρόπο την σεζόν.

Η ομάδα του Αμορίμ είχε την κατοχή, είχε τις ευκαιρίες και την πρωτοβουλία, όμως μια ασταθής έξοδος του Μπαγιντίρ χάλασε τα σχέδια και των συνολική εικόνα και επέτρεψε στους Λονδρέζους να φύγουν με το διπλό από την έδρα των «Κόκκινων Διαβόλων» στην πρεμιέρα της Premier League.

Ο αγώνας

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκίνησε η Άρσεναλ τον αγώνα, αφού μόλις στο 13' ο Καλαφιόρι έκανε το 0-1.

Ο Ράις εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μπαγιντίρ ήταν ασταθής στην έξοδό του και ο Ιταλός το εκμεταλλεύτηκε με μια κεφαλιά εξ επαφής.

Η Μάντσεστερ αν και πάγωσε για λίγα λεπτά, κατάφερε να καθαρίσει το μυαλό της και να πάρει την κατοχή και τις πρωτοβουλίες στην επίθεση. Οι Κόκκινοι Διάβολοι ήταν πιο δραστήριοι σε σχέση με τους Κανονιέρηδες, όμως το άγχος για το γεγονός ότι ήταν πίσω στο σκορ τους έκανε να παίζουν πιο νευρικά.

Ο Κούνια ήταν αρκετά δραστήριος, όμως ενώ έφτανε κοντά στο γκολ (είχε και τετ α τετ στο 27'), δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Άλλη μια καλή στιγμή ήταν ένα σουτ του Ντόργκου στο 34', το οποίο όμως βρήκε στο κάθετο δοκάρι του Ράγια και δεν έγινε το 1-1, με την Άρσεναλ να πηγαίνει στα αποδυτήρια με ένα γκολ υπέρ της.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε ξανά την κατοχή της μπάλας, αλλά η Άρσεναλ ήταν γρήγορη στις επιστροφές της και δεν επέτρεπε στον αντίπαλο να βρει το γκολ.

Στο 60' ο Αμορίμ έριξε στο γήπεδο φρέσκα πόδια ( Ντιαλό και Σέσκο) , θέλοντας να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του. Κάτι που έδωσε ώθηση και η Μάντσεστερ ανέβηκε ακόμη πιο ψηλά στο γήπεδο.

Η Άρσεναλ είχε χάσει αρκετά τον ρυθμό και δεν απειλούσε καθόλου την αντίπαλη άμυνα, δίνοντας την ευκαιρία στο σύνολο του Αμορίμ να «διαβάσει» τους χώρους.

Στο 74' ο Ράγια έκανε μια μεγάλη επέμβαση και έσωσε την Άρσεναλ από το να δεχτεί γκολ. Ο Εμπουμό έκανε την κεφαλιά, αλλά ο τερματοφύλακας των Κανονιέρηδων είπε ένα μεγάλο “όχι” την τελευταία στιγμή.

Στα τελευταία δεκαπέντε λεπτά ή Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε συνεχή παρουσία στην περιοχή του Ράγια, όμως δεν είχε τον τρόπο να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Η Άρσεναλ κατάφερε να κρατήσει το υπέρ της σκορ και έφυγε με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.