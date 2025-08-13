ΜΜΕ Τουρκίας: «Πρόταση της Καϊσέρισπορ για δανεισμό του Τσάλοβ»

Η Καϊσέρισπορ, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Τουρκίας, έστειλε επίσημη πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του Φιόντορ Τσάλοβ.

Για πρόταση της τουρκικής Καϊσέρισπορ στον Δικέφαλο για τον δανεισμό του Ρώσου φορ, κάνουν λόγο τα δημοσιεύματα της γείτονας χώρας.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα των Τούρκων: «Η Καϊσέρισπορ έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τον δανεισμό του Φιοντόρ Τσάλοβ, που αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ.»

Έτερα δημοσιεύματα των Τούρκων ανέφεραν και για συμφωνία των δύο πλευρών, κάτι το οποίο διαψεύδεται από «ασπρόμαυρης» πλευράς, με τον Φιόντορ Τσάλοβ να ταξιδεύει κανονικά στην Αυστρία για το αυριανό (14/8 20:00) παιχνίδι.