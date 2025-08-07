Κριτική Παναθηναϊκού: Το πήγε εκεί που ήθελε, θετικό ντεμπούτο για Ζαρουρί

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με την Σαχτάρ Ντόνετσκ και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ρουί Βιτόρια. Πιο δραστήριος όλων ο Πελίστρι, σταθερός ο Ντραγκόφσκι, πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο Τζούρισιτς και Τσιριβέγια, θετικό ντεμπούτο για Ζαρουρί.

Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι: Σε καλή κατάσταση σήμερα ο Πολωνός τερματοφύλακας, που πραγματοποίησε τρεις σημαντικές επεμβάσεις, διατήρησε το «0» στην εστία του και απέφυγε τα λάθη με την μπάλα στα πόδια.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Σταθερός αμυντικός ο Έλληνας μπακ, που παράλληλα προσπάθησε με τα ανεβάσματά του να δημιουργήσει ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα. Αντικαταστάθηκε στην διάρκεια του δεύτερου μέρους.

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Υπέπεσε σε ένα μεγάλο λάθος στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο δεν πλήρωσε το «Τριφύλλι», όμως από εκεί και πέρα προστάτευσε αποτελεσματικά τα καρέ του Ντραγκόφσκι και προσπαθούσε να απειλήσει στις προωθήσεις του, στις στατικές φάσεις.

Αχμέντ Τουμπά: Στο πρώτο ημίχρονο είχε μια σωτήρια παρέμβαση που γλίτωσε την ομάδα του από δύσκολη κατάσταση, ενώ σε γενικές γραμμές ανταπεξήλθε πολύ καλά κόντρα στους επιθετικούς των Ουκρανών.

Γιάννης Κώτσιρας: Πήρε λιγότερες πρωτοβουλίες από τον Κυριακόπουλο, δεν είχε πολλά ανεβάσματα, όμως στα ανασταλτικά του καθήκοντα ανταπεξήλθε με επιτυχία.

Πέδρο Τσιριβέγια: Καλή εμφάνιση για τον Ισπανό χαφ, που έτρεξε αρκετά, είχε δυναμικά μαρκαρίσματα, έκλεψε μπάλες και αποτέλεσε τον «μαέστρο» του Παναθηναϊκού στην μεσαία γραμμή. Αντικαταστάθηκε στην διάρκεια του δεύτερου μέρους λόγω της κάρτας που είχε.

Νεμάνια Μαξίμοβιτς: Πολύ τρέξιμο και για τον Σέρβο, που είχε μια πολύ κρίσιμη παρέμβαση στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Συμμετείχε στην κυκλοφορία της μπάλας χωρίς περιττά ρίσκα.

Ματέους Τετέ: Δεν δίστασε να δοκιμάσει το πόδι του όποτε βρήκε χώρο, απείλησε την αντίπαλη εστία, προσπάθησε να φτιάξει φάσεις και για τους συμπαίκτες του και γενικά έδειξε θετικό πρόσωπο, αγωνιζόμενος στο «10». Στο δεύτερο ημίχρονο η απόδοσή του έπεσε και στην τελική ευθεία αντικαταστάθηκε από τον Ζαρουρί.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Από τους κορυφαίους του «Τριφυλλιού» στο πρώτο ημίχρονο, αποτέλεσε πηγή πονοκεφάλων για τους αντιπάλους του. Πήγε σε ατομικές ενέργειες, κέρδισε φάουλ, πρέσαρε ψηλά και ήταν στυλοβάτης στο πλάνο του Ρουί Βιτόρια. Αντικαταστάθηκε στην διάρκεια του δεύτερου μέρους.

Φακούντο Πελίστρι: Πήγε να βάλει ένα υπέροχο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, με τον τερματοφύλακα της Σαχτάρ να τον σταματάει. Έτρεξε πολύ από την πλευρά του, προσπάθησε να πατήσει περιοχή σε κάθε ευκαιρία και γενικά ταλαιπώρησε τους Ουκρανούς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν... ούτε με λάσο.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Δεν τροφοδοτήθηκε ιδιαίτερα ο Πολωνός, που φάνηκε κυρίως στο πρέσινγκ και στον τρόπο με τον οποίον «έσπαγε» μπάλα στους συμπαίκτες του. Δευτερόλεπτα πριν αντικατασταθεί έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού, αφού νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα όντας σε πλεονεκτική θέση.

Φίλιπ Μλαντένοβιτς: Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα από την πλευρά του, όμως επιθετικά δεν προσέφερε τις συνηθισμένες προωθήσεις του.

Μανώλης Σιώπης: Πήρε την θέση του εξαιρετικού Τσιριβέγια και ήταν σταθερός στα ανασταλτικά του καθήκοντα, καλύπτοντας αρκετούς χώρους.

Άνταμ Τσέριν: Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει με κεφαλιά, έτρεξε αρκετά στο διάστημα που αγωνίστηκε και έδειξε συνολικά θετικό πρόσωπο.

Ανάς Ζαρουρί: Ντεμπούτο για τον Μαροκινό, που προσπάθησε να πάρει πρωτοβουλίες και έφτασε μάλιστα κοντά στο γκολ με ένα καλό πλασέ που επιχείρησε. Γενικά ήταν μέσα στις φάσεις και έδειξε ότι έχει πολλά να δώσει στο «Τριφύλλι».

Αλεξάντερ Γερεμέγεφ: Προσπάθησε σε 1-2 φάσεις να τα βάλει με όλη την άμυνα της Σαχτάρ, χωρίς αποτέλεσμα.