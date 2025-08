Τα δίνει... όλα για Σέσκο η Νιούκαστλ: Προσφέρει 90 εκατομμύρια στην Λειψία!

Η Νιούκαστλ έχει βάλει εδώ και καιρό στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Μπέντζαμιν Σέσκο και όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Άγγλοι επανήλθαν με νέα βελτιωμένη πρόταση στην Λειψία.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι η Νιούκαστλ προσφέρει στους Γερμανούς 80 εκατ. ευρώ συν ακόμη 10 σε μορφή μπόνους, με το συνολικό κόστος να φτάνει στα 90 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Σέσκο, πάντως δεν έχει πάρει ακόμη την απόφασή του, αφού στο «παιχνίδι» της απόκτησής του βρίσκεται και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που περιμένει την απάντηση του 22χρονου για να κάνει την πρότασή της στην Λειψία.

🚨⚪️⚫️ Newcastle have sent official bid to RB Leipzig for Benjamin Šeško worth €90m package.



€80m plus €10m add-ons on the table from #NUFC.



⏹️ No decision yet from the player.



Manchester United confirmed again to RB Leipzig that they will bid if Šeško picks them. pic.twitter.com/P6lVhKJUEU