«Καίει» στη Ρωσία το όνομα του Κωνσταντέλια – Στα «μαχαίρια» Καρπόφ και... Ζενίτ

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του προέδρου του Δ.Σ. της Ζενίτ, Αλεξάντερ Μεντβέντεφ, ο οποίος χαρακτήρισε το ρεπορτάζ του Καρπόφ ως «φαντασιώσεις ενός υδρόβιου πτηνού».

Ο Καρπόφ επανήλθε άμεσα με νέα ανάρτηση στο Telegram, ανεβάζοντας φωτογραφία μίας... αρκούδας, επιμένοντας ότι υπήρξε επικοινωνία του ίδιου του Μεντβέντεφ με τον Ιβάν Σαββίδη για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Μάλιστα, έκλεισε την ανάρτησή του με αιχμές προς τον παράγοντα της Ζενίτ: «Θα ολοκληρώσεις εσύ τη συμφωνία ή θα το κάνει κάποιος άλλος;».

Από πλευράς του, ο Μεντβέντεφ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια, κάνοντας λόγο για «καθαρά ψέματα».

Την ίδια ώρα εμφανίστηκαν και δηλώσεις του Έλληνα ατζέντη, Λεωνίδα Αθανασούλα, ο οποίος φέρεται να δήλωσε σε Άγγλο δημοσιογράφο πως «ο Γιάννης δεν έχει καμία διάθεση να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ για να ενταχθεί σε ομάδα του ρωσικού πρωταθλήματος».

Σήμερα, με την υπόθεση του Κωνσταντέλια ασχολείται και ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ρούντι Γκαλέτι, ο οποίος υπογράμμισε πως δεν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά του 22χρονου ποδοσφαιριστή να μετακομίσει στη Ρωσία ενώ κάνει λόγο για ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ.

«Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν έχει καμία πρόθεση να φύγει από ΠΑΟΚ για κάποια ρωσική ομάδα. Το επιβεβαίωσε ο ατζέντης του, αρνούμενος πως υπήρξαν συνομιλίες με τη Ζενίτ. Αρκετές ομάδες εκτιμούν τον Κωνσταντέλια, όπως η Μίλαν, η Φιορεντίνα και η Μπενφίκα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο X.

Η αλήθεια είναι πως παρά το «ζεστό» ενδιαφέρον της Ζενίτ δεν υπάρχει καμία διάθεση από πλευράς Γιάννη Κωνσταντέλια να μετακομίσει στη Ρωσία και δη στην παρούσα φάση δεδομένου πως υπάρχουν οικογενειακοί λόγοι που τον κρατούν στην Θεσσαλονίκη ενώ και ο ίδιος δεν δείχνει «ζεστός» στην προοπτική να φύγει από τον ΠΑΟΚ...

