Ιμπόρα: «Πάμε να γράψουμε ιστορία»

Αντίστροφα μετράνε στον Ολυμπιακό για τον τελικό του Conference League στην OPAP Arena (29/05) κόντρα στη Φιορεντίνα, με τον Ιμπόρα να στέλνει το δικό του μήνυμα στους φιλους των «ερυθρόλευκων», μέσω της επίσημης σελίδας της ομάδας στα social media.

«Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού. Θέλουμε να γράψουμε ιστορία μαζί σας! Και ελπίζω όλοι μαζί να κερδίσουμε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία αυτού του εκπληκτικού συλλόγου», ανέφερε ο Ισπανός.

