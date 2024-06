«Δεν αληθεύει πως ο Βεζένκοφ ζήτησε να φύγει - Θέλουν να τον κρατήσουν οι Κινγκς, έχει πέραση στην αγορά»

«Φωτιά» στην καλοκαιρινή αγορά βάζει ο έγκυρος ρεπόρτερ των Κινγκς, Σον Κάνινγκχαμ.

Με «τιτίβισμά» του ο Αμερικανός δημοσιογράφος υποστηρίζει πως τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον περσινό MVP της Euroleague να ζητάει να αποχωρήσει από το Σακραμέντο, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Θυμίζουμε πως ο Βεζένκοφ πέρυσι υπέγραψε για 2+1 χρόνια με τους «βασιλιάδες», κάτι που σημαίνει πως δεσμεύεται με συμβόλαιο και την νέα σεζόν. Ωστόσο, ρεπορτάζ από ευρωπαϊκά Μέσα τόνιζε πως ο ίδιος δεν θέλει να μείνει στο ρόστερ των Κινγκς, λόγω του χρόνου συμμετοχής του και πως έκανε αυτή την επιθυμία του γνωστή στη διοίκηση της ομάδας.

Ο Κάνινγκχαμ, λοιπόν, υποστηρίζει από την μεριά του πως πράγματι ο Βούλγαρος πάουερ φόργουορντ είναι ενοχλημένος από τον ρόλο και τα λεπτά του στην ομάδα, όμως τα παραπάνω ρεπορτάζ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επιπλέον, επικαλείται τις πηγές του και αναφέρει με νόημα πως ο Βεζένκοφ θα τιμήσει το συμβόλαιό του.

Από εκεί και πέρα, ο Αμερικανός ρεπόρτερ ξεκαθαρίζει πως οι Κινγκς θέλουν να τον κρατήσουν. Όμως, ακόμα και αν δεν το κάνουν αυτό, γνωρίζουν πως το όνομά του κάνει... γκελ στην αγορά και θα μπορέσουν να βρουν ομάδα να τον ανταλλάξουν.

Έτσι, ο Κάνινγκχαμ αναφέρει πως αυτό που μένει να φανεί είναι αν το Σακραμέντο ή μια άλλη ομάδα του ΝΒΑ θα του προσφέρουν μεγαλύτερο ρόλο, ενόψει της νέας σεζόν.

While Sasha Vezenkov remains frustrated with the lack of playing time in his first NBA season with the Sacramento Kings, I’m told by several sources that there is no truth to the report of his desire to leave the NBA. One source close to Vezenkov called the report “off base” and…