Συγκίνησε ο Πιτίνο: «Ο Πάρης θα κοιτάζει με περηφάνια, τι χρονιά για τον Παναθηναϊκό»

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς κατάφερε να επικρατήσει του Ολυμπιακού στο Game 5 των τελικών της Basket League με 87-82.

Ο πρώην προπονητής του τριφυλλιού, Ρικ Πιτίνο παρακολούθησε την προσπάθεια και όλη την πορεία των πρασίνων την φετινή χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στον φροντιστή της ομάδας, Πάρη Δερμάνη, ο οποίος «έφυγε» πρόσφατα από τη ζωή.

Στο μήνυμά του ο θρυλικός προπονητής, που είναι και μέλος του Basketball Hall of Fame, ανέφερε: «Ο Πάρης θα κοιτάζει κάτω με περηφάνια. Τι χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια στον Δημήτρη, τους προπονητές και τους παίκτες για μια καταπληκτική σεζόν».

Paris is looking down today with great pride. What a year for @paobcgr. Congrats to Dimitris, coaches, and players on a spectacular season!