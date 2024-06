Η δεύτερη ολική επαναφορά τελικών και τα ρεκόρ των Game 5

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε έπειτα από τρία χρόνια στην κορυφή της Stoiximan Basket League αφού ολοκλήρωσε μία ανατροπή, όμοια της οποίας ήταν μόνο εκείνη του 2002. Έτσι έφτασε τις 20 κατακτήσεις Πρωταθλήματος μέσα από σειρά τελικών των playoffs, τις 21 συνολικά στις 32 σεζόν του επαγγελματικού Πρωταθλήματος και τις 40 στην ιστορία του στην κατηγορία.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ:

Η επιστροφή από το αρχικό 0-2, ήρθε να προσθέσει μία ακόμη λαμπρή εξαίρεση στον κανόνα που θέλει την ομάδα που κάνει το 2/2, να φτάνει και στον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός AKTOR λοιπόν έκανε αυτό που είχε καταφέρει μόνον η ΑΕΚ Betsson του 2002 απέναντι επίσης στον Ολυμπιακό.

Ήταν συνολικά η 5η φορά σε 82 σειρές best of five, ανεξαρτήτως φάσης και του πώς πήγαν αυτές σε πέμπτο παιχνίδι, που μία ομάδα επέστρεψε από το 0-2. Πέραν της «Ένωσης» στος τελικούς του 2002, αυτό έγινε ακόμη στα ημιτελικά του 2021 από το Λαύριο Megabolt απέναντι στον Προμηθέα και στους μικρούς τελικούς του 2008 από τον Πανιώνιο απέναντι στο Μαρούσι και του 2022 από τον Προμηθέα απέναντι στη Λάρισα.

Ο κανόνας που επιβεβαιώθηκε στον αντίποδα, ως προς τους «τελικούς των τελικών» είναι αυτός που θέλει, σε ποσοστό 85,71% πια, την ομάδα που παίζει εντός έδρας σε αυτά τα ματς, να φτάνει και στον τίτλο. Αυτό έγινε για 12η φορά στις 14 σειρές που πήγαν σε Game 5. Τον συγκεκριμένο κανόνα διέψευσε μόνον ο Παναθηναϊκός AKTOR του 1999 και του 2017.

Οι «αιώνιοι» διέλυσαν τα κοντέρ των τελικών

Πέραν του ότι ήταν, αυταπόδεικτα, μία από τις πλέον συγκλονιστικές στην ιστορία των τελικών των playoffs της Stoiximan Basket League, η φετινή σειρά μπήκε στα βιβλία ως η πιο παραγωγική στο σκοράρισμα από τις 31 που έχουν πραγματοποιηθεί. Οι δύο φιναλίστ σημείωσαν 852 πόντους και ξεπέρασαν, σε απόλυτους αριθμούς, τη σειρά του 2012 –πάλι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR- στην οποία σημειώθηκαν μάλιστα, 58 πόντοι λιγότεροι επίσης σε πέντε ματς (794).

Για να είναι πιο ευδιάκριτη η διαφορά, αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των σειρών best of five στην ιστορία των τελικών, η φετινή είχε μέσο όρο 170,4 πόντων ανά αγώνα ενώ εκείνη του 2012 είχε 158,8, για να ακολουθήσει η σειρά του 2007 με 156,2. Οι 170,4 πόντοι πάντως, είναι ο 2ος μεγαλύτερος μέσος όρο πόντων σε σειρά τελικών αφού το 2019, η σειρά τριών αγώνων του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Προμηθέα είχε μέσο όρο 180 πόντων.

Σε σχέση με την ιστορία των Game 5 αλλά και συνολικά τους τελικούς των playoffs ακόμη…

Ήταν η 25η φορά στις συνολικά 31 σειρές τελικών (80,64%) που αναδείχτηκε πρωταθλήτρια η ομάδα που είχε το πλεονέκτημα της έδρας.

Ο Ολυμπιακός σημείωσε την κορυφαία επίδοση ασίστ των Game 5 των τελικών με τις 23 που καταγράφηκαν στη στατιστική του. Το προηγούμενο ρεκόρ μοιράζονταν με τον Παναθηναϊκό AKTOR έχοντας από 19, στο Game 5 του 1996 οι «ερυθρόλευκοι» και σε εκείνο του 2014 οι «πράσινοι».

Ήταν ο πιο παραγωγικός 5ος τελικός στην ιστορία αφού οι δύο ομάδες σημείωσαν αθροιστικά 169 πόντους, ξεπερνώντας κατά τρεις την επίδοση του αντίστοιχου αγώνα του 2008 (90-76).