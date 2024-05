Χαμός στο Μπέργκαμο για την κατάκτηση του Europa League

Οι οπαδοί της «La Dea», αμέσως μετά την λήξη του τελικού με την Λεβερκούζεν (3-0), ξεχύθηκαν σε κεντρικούς δρόμους του Μπέργκαμο για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Europa League.

Χιλιάδες κόσμου έκανε την νύχτα μέρα με τους πυρσούς και τα βεγγαλικά, με τους οπαδούς της Αταλάντα να έχουν στήσει ένα τεράστιο γλέντι σε μια πόλη που ζει και αναπνέει για την ομάδα του Τζιαν-Πιέρο Γκασπερίνι.

Αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο τρόπαιο που κατακτά η Αταλάντα μετά από 61 ολόκληρα χρόνια και ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία των Μπεργκαμάσκι.

my bestie sending me videos from Piazza Maggiore in Bergamo right now is everything 🥰🤩⚫️🔵 #Atalanta campioni #Bergamo impazzisce 🙌🏼 Fomo! 😅 pic.twitter.com/9DTIo3tzvf