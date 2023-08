Παίρνει και τον Πόνσε η ΑΕΚ!

Μία ανάσα από τη μεγάλη μεταγραφή του Έκι Πόνσε από την Έλτσε βρίσκεται η ΑΕΚ. Λ

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα η ΑΕΚ επιβεβαίωσε ότι είναι σε προχωρημένες επαφές με την Έλτσε για τον Πόνσε.

«Μπορούμε να μιλήσουμε σχεδόν για προφορική συμφωνία», ανέφεραν οι «κιτρινόμαυροι». «Αύριο αναμένεται να μπούμε στην τελική ευθεία», συμπλήρωναν για την υπόθεση και τόνιζαν πως ακόμα, βέβαια, δεν έχει τελειώσει τίποτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το deal ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Έλτσε θα κλείσει στα 4 εκατ. ευρώ, με τον παίκτη να παίρνει συμβόλαιο με αποδοχές 1,2 εκατ. ευρώ .

Τι ανέφερε ο Ρομάνο, η αποκάλυψη του

Να θυμίσουμε πως το θέμα έφερε στο φως λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

«Η ΑΕΚ είναι κοντά σε συμφωνία για την υπογραφή του Εζεκιέλ Πόνσε από την Έλτσε», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ρομάνο. «Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει ανάμεσα στα δύο κλαμπ», συμπληρώνει ο Ρομάνο.

