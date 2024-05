FIFA 2K25: Η νέα εποχή για το FIFA ξεκινάει μάλλον φέτος από την 2K!

Από τότε που τα «έσπασαν» FIFA και EA είδαμε τις δύο εταιρίες να παίρνουν διαφορετικό δρόμο, με την δεύτερη να κυκλοφορεί με μεγάλη επιτυχία το EA Sports FC 24. Από την άλλη, η 2K Games έδειχνε πρόθυμη από την αρχή να αναλάβει τα γνωστά σε όλους μας FIFA παιχνίδια, αν και ποτέ δεν υπήρξε κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Τώρα, σύμφωνα με το κατάστημα ονόματι mohplay_inc_, η 2K ήρθε σε συμφωνία με την FIFA για να δημιουργήσει το δικό της FIFA παιχνίδι.

Η συμφωνία έκλεισε και η 2K έχει υπό ανάπτυξη τον επόμενο τίτλο του franchise.

Παρόλο που ακόμη δεν είναι κάτι επίσημο και μπορούμε να λάβουμε όλα τα παραπάνω ως φήμες, παλιότερα είχε γίνει γνωστό ότι οι 2K και FIFA έκαναν πολλές συζητήσεις για το franchise.

Η @mohplay_inc_ αναφέρει ότι το FIFA 2K25 -όπως θα ονομάζεται μάλλον ο νέος τίτλος- θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο 2024, για να προλάβει το FIFA World Cup 2K26.

Πηγή: unboxholics.com

