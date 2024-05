Επισκέφτηκε την Αλ Νασρ ο Άμραμπατ και συναντήθηκε με τον Κριστιάνο (vid)

Διακοπές κάνει ο Νορντίν Άμραμπατ, ζυγίζοντας τα πάντα για το μέλλον του, και βρέθηκε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για να επισκεφτεί την πρώην ομάδα του, την Αλ Νασρ. Εκεί αγωνιζόταν την τριετία πριν έρθει στην ΑΕΚ.

Ο 37χρονος μεσοεπιθετικός είχε την ευκαιρία να δει παλιούς συμπαίκτες, να γνωριστεί με τους νέους, ενώ συνομίλησε με τον προπονητή Λουίς Κάστρο. Παράλληλα, συνάντησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον οποίο αγκαλιάστηκε πριν την έναρξη της προπόνησης.

Ο Άμραμπατ με δηλώσεις του προς τους φιλάθλους της Αλ Νασρ, αναφέρθηκε στην εξέλιξη που έχει η ομάδα τα τελευταία χρόνια, ενώ έδωσε τις ευχές του και για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Our warrior, our fan, our Amrabat 💛

Sharing a message with AlNassr fans 🤩

pic.twitter.com/9LCsoMfQyD