Κλέφτες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ηθοποιό της σειράς General Hospital Τζόνι Γουάκτορ

Ο 37χρονος Γουάκτορ πυροβολήθηκε θανάσιμα όταν ο ίδιος και ένας συνάδελφός του είδαν τρεις ύποπτους να προσπαθούν να σύρουν έναν καταλύτη από το αυτοκίνητό του γύρω στις 3:30 π.μ. στο κέντρο της πόλης, ανέφερε το TMZ, επικαλούμενο τη μητέρα του ηθοποιού και την αστυνομία.

Συντετριμμένη η Σκάρλετ Γουάκτορ είπε ότι ο γιος της δεν προσπάθησε να παλέψει μαζί τους, ωστόσο οι ύποπτοι εξακολουθούσαν να πυροβολούν εναντίον του και μετά τράπηκαν σε φυγή με ένα όχημα.

Είπε επίσης στο KABC ότι καθώς περπατούσε μετά τη δουλειά του σε ένα μπαρ προς το αυτοκίνητό του, στην αρχή σκέφτηκε ότι το ρυμουλκούσαν και προσπάθησε να μιλήσει σε έναν από τους ληστές.

Ο κλέφτης, που φορούσε μάσκα, σήκωσε τα μάτια και τον πυροβόλησε, πρόσθεσε. Πηγή επιβολής του νόμου επιβεβαίωσε επίσης στους Los Angeles Times ότι ο ηθοποιός αντιμετώπισε τους υπόπτους προτού πυροβοληθεί και αργότερα διαπιστωθεί ο θάνατός του στο νοσοκομείο. Κανένας ύποπτος δεν είχε συλληφθεί μέχρι το απόγευμα της Κυριακής.

Ο Γουάκτορ είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του Brando Corbin σε 164 επεισόδια της μακροχρόνιας σαπουνόπερας «General Hospital» μεταξύ 2020 και 2022, σύμφωνα με το προφίλ του στο IMDb. Εμφανίστηκε επίσης στην παράσταση «Siberia», το δράμα «Army Wives» και ένα επεισόδιο του «Criminal Minds».

«Ολόκληρη η οικογένεια του «General Hospital» είναι συντετριμμένη στο άκουσμα του πρόωρου θανάτου του Tζόνι Γουάκτορ. Ήταν πραγματικά μοναδικός και ήταν χαρά μου να δουλεύω μαζί του κάθε μέρα», έγραψαν οι συντελεστές της εκπομπής του ABC στο X. «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας απευθύνονται στα αγαπημένα του πρόσωπα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Οι κλοπές καταλυτών, οι οποίοι μπορούν να μεταπωληθούν στη μαύρη αγορά για περισσότερα από 1.000 δολάρια, έχουν εκτοξευθεί σε ολόκληρη τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι συσκευές εξάτμισης οχημάτων που μετατρέπουν τοξικά αέρια σε ασφαλέστερες εκπομπές, αλλά περιέχουν πολύτιμα μέταλλα.

Πηγή: newsbomb.gr



Johnny Wactor was a beautiful, beautiful soul. So talented. As you can see from the promo clip, always up for anything. Funny as all heck. Fit as all hell but also loved ice cream and ate all the junk I did as well.



We all were cheated of many years with him. pic.twitter.com/Ca03hAKA4z