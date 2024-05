O Bιλντόζα έκοψε το διχτάκι με την βοήθεια του... Μπαλτσερόφσκι (vid)

Ο Λούκα Βιλντόζα μετά την κατάκτηση του τροπαίου για τον Παναθηναϊκό προέβη σε μια κίνηση που συνηθίζουν να κάνουν όλοι οι παίκτες στις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας τους.

Συγκεκριμένα ο Αργεντίνος γκαρντ του τριφυλλιού ανέβηκε πάνω στην μπασκέτα με την βοήθεια του Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι και με ένα ψαλίδι έκοψε το διχτάκι από το στεφάνι, βγάζοντας και την αναμνηστική του φωτογραφία κρεμώντας το στο λαιμό του.

Δείτε το video:

Luca Vildoza- here is what happened a few minutes ago. #paobc #F4Glory pic.twitter.com/xYCiYg1snK