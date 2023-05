Ο Μπενζεμά ισοφάρισε τον Μαρσέλο με 25 τρόπαια στη Ρεάλ

Το βράδυ του Σαββάτου η «βασίλισσα» επικράτησε με 2-1 της Οσασούνα και κατέκτησε το κύπελλο στην Ισπανία.

Αυτός είναι ο 25ος τίτλος που πανηγύρισε με τη φανέλα της Ρεάλ ο Γάλλος επιθετικός, επίδοση που είχε πετύχει ο Μαρσέλο στα χρόνια που αγωνίστηκε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός ήταν, μέχρι πριν από λίγες ώρες, μόνος πρώτος στη λίστα με τους παίκτες που έχουν τους περισσότερους τίτλους με τους Μαδριλένους.

Τώρα πια σε αυτή την κορυφή βρίσκεται και ο Μπενζεμά, ο οποίος βέβαια θα έχει την ευκαιρία να καταρρίψει αυτό το ρεκόρ και να κρατήσει μόνος του την πρωτιά.

Οι δέκα παίκτες με τα περισσότερα τρόπαια στη Ρεάλ:

Καρίμ Μπενζεμά 25

Μαρσέλο 25

Πάκο Γκέντο 23

Λούκα Μόντριτς 23

Νάτσο Φερνάντες 23

Μανόλο Σαντσίς 22

Σέρχιο Ράμος 22

Ντάνι Καρβαχάλ 22

Τόνι Κρόος 20

Καμάτσο 19



Ancelotti to Benzema: “You are the greatest, I am honored to give you this.”



