Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στα Europe Trophy Grand Final

Πραγματοποιήθηκαν στο Λουξεμβούργο οι κληρώσεις για τα Europe Trophy Grand Final της σεζόν 2025-26, με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού σε άνδρες και γυναίκες και της ΑΕΚ στις γυναίκες.

Η τελική φάση θα γίνει από τις 24 έως τις 26 Απριλίου στο Μπέοτσιν της Σερβίας, με διοργανώτρια τη Radnicki 1972, και μετά τη φάση των ομίλων θα ακολουθήσουν νοκ άουτ αναμετρήσεις.

Άνδρες

Εκεί συμμετέχουν 10 ομάδες, χωρισμένες σε τρία γκρουπ (δύο των τριών και ένα των τεσσάρων). Ο Παναθηναϊκός, πρωταθλητής του θεσμού το 2024, είναι επικεφαλής στο πρώτο γκρουπ και θα αντιμετωπίσει την κροατική STK Pula και τη λετονική Sanberg-Evopipes.

Γυναίκες

Στις γυναίκες, οι οκτώ ομάδες μπήκαν σε δύο ομίλους των τεσσάρων. Ο Παναθηναϊκός, νικητής της πρώτης διοργάνωσης το 2022, είναι νούμερο ένα στο seeding και θα τεθεί αντιμέτωπος με την ισπανική CDTM Hujase Jaen, την αυστριακή Gartenstadt Tulln και την ιταλική ASD Norbelo.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως στη Norbelo αγωνίζεται η Ελισάβετ Τέρπου, ενώ η Jaen είναι η ομάδα με την οποία συνεργάζεται στην Ισπανία η Κατερίνα Τόλιου.

Η ΑΕΚ, στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή, μπήκε στο δεύτερο γκρουπ. Από την τρίτη σειρά δυναμικότητας θα βρει μπροστά της τη σερβική Josip Kolumbo, την ισπανική Indiana Games και την ASD Norbelo Blu, επίσης από το σωματείο της Τέρπου.

Οι ελληνικές ομάδες εξασφάλισαν την παρουσία τους στα Grand Final μέσα από τις περιφερειακές φάσεις, με τον Παναθηναϊκό να προκρίνεται ως πρώτος από τις Region 3 (άνδρες) και Region 2 (γυναίκες), ενώ η ΑΕΚ πήρε το εισιτήριο ως δεύτερη από τη Λευκωσία.