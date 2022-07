Αποχαιρέτησε Έβανς και Ουάιτ ο Παναθηναϊκός (pic)

Το «τριφύλλι», όπως συνηθίζει και κάνει φέτος με τους παίκτες που δε συνεχίζουν στην ομάδα, αποχαιρέτησε τους δύο Αμερικανούς πάουερ φόργουορντ. «Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρα σας» αναφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε ανάρτησή της.

Στη διάρκεια της Euroleague την περασμένη σεζόν ο Ουάιτ είχε 8,4 πόντους και 3,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 32 αγώνων ενώ ο Έβανς αντίστοιχα είχε 5,4 πόντους και 3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Thank you & good luck in your next chapter ☘️🙏🏾#paobc #panathinaikos pic.twitter.com/kYxMJ1elVa