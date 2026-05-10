Έπεσε «θύμα» έκπληξης η Ρεάλ Μαδρίτης: Εντός έδρας ήττα από την Μπρεογκάν!

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε εντός έδρας ήττα από την Μπρεογκάν με 97-101, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της ACΒ, μετά την πρόκρισή της στο Final-4 της Αθήνας.

Η Ρεάλ μπήκε καλά στο παιχνίδι, προηγήθηκε με 13-6 και έκλεισε την περίοδο μπροστά με 18-15. Η «Βασίλισσα» πήρε αέρα +10 στην δεύτερη περίοδο (29-19) και στην συνέχεια «έσβησε», καθώς η Μπρεογκάν με επιμέρους 11-2 μείωσε σε 31-29 και πήγε στα αποδυτήρια πίσω με 46-43.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ηνία του παιχνιδιού, αρχής γενομένης από την τρίτο δεκάλεπτο όπου πέρασαν μπροστά με 58-59, και το τέλος της περιόδου τους βρήκε μπροστά με 67-71. Στην τέταρτη περίοδο η ομάδα του Κασιμίρο πάτησε γκάζι, και ξέφυγε στο +12 (71-83). Η Ρεάλ 4" πριν το φινάλε μείωσε σε 97-99 με 1/2 βολές του Λάις (έχασε επίτηδες την δεύτερη), η κατοχή πήγε στην Μπρεογκάν η οποία πήγε στις βολές με τον Άντιτς που ευστόχησε και στις δύο, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ , 97-101.

Για την Ρεάλ πρωταγωνίστησαν Μάριο Χεζόνια (16π.), Άλεξ Λεν (17π.) και Σέρχιο Γιουλ (20.), ενώ κορυφαίοι της Μπρεογκάν ήταν οι Αλεξάνταρ Αρανίτοβιτς (19π.) και Ντόμινικ Μάβρα (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 46-43, 67-71, 97-101