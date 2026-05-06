Κοστέλο ενόψει Game 3: «Θα είναι μια απίστευτη ατμόσφαιρα, αλλά ξέρουμε τι να περιμένουμε»

Ο Ματ Κοστέλο σε δηλώσεις του ενόψει του Game 3 κόντρα στον Παναθηναϊκό μίλησε για την ατμόσφαιρα που αναμένεται να συναντήσει η Βαλένθια στο Telekom Center.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το πιο σημαντικό για εμάς τώρα είναι να εκτελέσουμε καλύτερα στις κρίσιμες στιγμές. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίξει πολύ καλύτερα. Έχουν διαφορετικούς παίκτες να βγαίνουν μπροστά σε κάθε παιχνίδι. Ο Κέντρικ Ναν έχει παίξει καλά και στα δύο ματς. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν εξαιρετικός στο δεύτερο. Και ο Τι Τζέι Σορτς έκανε τη διαφορά στο πρώτο. Πρέπει να βρούμε τρόπους να τελειώνουμε τα παιχνίδια, αλλά και να περιορίσουμε αυτούς τους παίκτες όσο καλύτερα μπορούμε».

Για την ατμόσφαιρα: «Θα είναι τρελά. Ξέρουμε πώς είναι οι φίλαθλοι εδώ. Θα είναι μια απίστευτη ατμόσφαιρα, αλλά ξέρουμε τι να περιμένουμε. Φυσικά υπάρχει πίεση. Είναι win or go home τώρα. Πρέπει να έναν τρόπο να κερδίσουμε. Είναι μπάσκετ. Όλοι έχουν πάθος και το δείχνουν με διαφορετικούς τρόπους. Εμείς είμαστε εδώ για να παίξουμε και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».