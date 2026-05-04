Συνεχίζουν με τον Άντελμαν και την επόμενη σεζόν οι Νάγκετς

Με τον Ντέιβιντ Άντελμαν στον πάγκο τους θα συνεχίσουν οι Ντένβερ Νάγκετς και την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με τον Μπένετ Ντουράντο της εφημερίδας «The Denver Post».

Οι Ντένβερ Νάγκετς θα πάνε διακοπές από νωρίς φέτος καθώς αποκλείστηκαν από τους Τίμπεργουλβς (4-2) στον πρώτο γύρο των Playoffs του ΝΒΑ.

Ωστόσο η ομάδα του Ντένβερ δεν σκοπεύει να αλλάξει προπονητή, και σύμφωνα με Μπένετ Ντουράντο της «The Denver Post», θα πορευτεί με τον Ντέιβιντ Άντελμαν και την επόμενη χρονιά.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Ντουράντο: «Παρά τις φήμες ότι ο Άντελμαν μπορεί να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, μετά από έναν χρόνο παρουσίας του στον πάγκο των Νάγκετς, η αρχική αίσθηση εντός του οργανισμού είναι ότι θα επιστρέψει και για τη δεύτερη σεζόν. Οδήγησε τους Νάγκετς σε 54 νίκες στην κανονική σεζόν με 28 διαφορετικές αρχικές συνθέσεις πριν αποκλειστούν στα Playoffs».

Mε τον Άντελμαν στο τιμόνι, οι Νάγκετς τερμάτισαν στην τρίτη θέση της Δύσης, με ρεκόρ 54-28. Στον πρώτο γύρο των Playoffs όμως, ήρθε μια γερή «σφαλιάρα» από τους Τίμπεργουλβς, και η φετινή πορεία τους έλαβε τέλος.