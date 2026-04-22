Ο ΠΑΟΚ των τελικών και των απωλειών

Την ώρα που ο ΠΑΟΚ συμμετέχει σε τρεις τελικούς με το πέρας των 100ων γενεθλίων του, ζούμε μία κατάσταση αμήχανη και τόσο ψυχοφθόρα. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Ο χαμός του Παύλου Σαββίδη, αδερφού του Ιβάν, έρχεται να συμπληρώσει ένα παζλ συνεχόμενων απωλειών που προσωπικά μου έχει χαλάσει το μυαλό. Το δυστύχημα στη Ρουμανία, ο Κλεομένης, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο Στέφανος Μπορμπόκης, ο Παύλος Σαββίδης, κάθε εβδομάδα σχεδόν από τότε που μπήκε το 2026, κάποιος κοντινός άνθρωπος στον σύλλογο μας αφήνει. Συλλυπητήρια στην οικογένεια, που έζησε μία ξαφνική απώλεια γιατί ο Παύλος Σαββίδης μάθαινα πως ήταν καλύτερα και έδειχνε να ξεπερνά το θέμα υγείας που αντιμετώπιζε. Ένας άνθρωπος ταπεινός, διακριτικός που ουδέποτε ενόχλησε ή εκμεταλλεύτηκε την θέση του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα.

Το τμήμα μπάσκετ έκανε το πρώτο του βήμα για την κατάκτηση ενός τροπαίου. Η ομάδα χωρίς να πιάσει το ταβάνι της, πήρε το παιχνίδι με το ίδιο σκορ που κέρδισε τη Μούρθια. Απίστευτη σύμπτωση.

Τα 750 παιχνίδια του Μπέβερλι στο ΝΒΑ, απλώθηκαν στο παρκέ, ο Ταϊρί συνέχισε τα δικά του, ο Μουρ μπήκε στο παιχνίδι όταν έσφιξαν τα γάλατα στο τελευταίο δεκάλεπτο και παρά την εχθρική διαιτησία σε αυτό το διάστημα η ομάδα πήρε τη νίκη και ένα μικρό αβαντάζ. Ο πρώτος τελικός, πήγε καλά.

Τελικό παίζει και ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ το Σάββατο στο Βόλο. Εδώ, υπάρχει ένα φάουλ του επίσημου ΟΦΗ. Το κλίμα που δημιουργεί και θυμίζει άλλους, προσβάλει την σχέση που έχουμε τόσα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ ουδέποτε πείραξε τον ΟΦΗ, πάντοτε τον σεβάστηκε και ποτέ δεν δημιούργησε κλίμα εναντίον του. Η τακτική του φωνάζω για να πάρω ότι μπορώ, δεν μπορεί να μπαίνει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ. Είναι ένα λάθος του Μπούση που έχει χρόνο να το μαζέψει.

Δηλαδή έχει πρόβλημα ο ΟΦΗ με τον Παπαπέτρου που πήρε διπλό στην ΑΕΚ και δεν έχει ο ΠΑΟΚ που στο Χαριλάου τον έσωσε τρεις φορές το VAR σε σφύριγμα εναντίον του.

Κατανοώ τον πόθο των Κρητικών να κατακτήσουν έναν τίτλο μετά από 39 χρόνια, κατανοώ την φοβία που έχουν με τους Έλληνες διαιτητές γιατί έχουμε την ίδια, αλλά υπάρχει μία απόφαση της ΕΠΟ που από την αρχή έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει. Και ουδέποτε δεσμεύτηκε – πλην των αναμετρήσεων των BIG 4 – πως θα έχει ξένο Varista στον τελικό.

Επίσης, ο ΟΦΗ θα έπρεπε να κατανοήσει πως ο ΠΑΟΚ που έχει αντιμετωπίσει δεκάδες θέματα ατυχιών μέσα στη σεζόν, δεν μπορεί και δεν θέλει να συμμετάσχει σε ένα ακόμα τοξικό παιχνίδι εντυπώσεων που γίνεται για τα μάτια του κόσμου. Ας σεβαστεί έστω αυτό.

Όσον αφορά στη παρούσα διοίκηση της ΕΠΟ, αυτό που γνωρίζω είναι πως ο ΟΦΗ συμμετάσχει δεύτερη φορά σε τελικό κυπέλλου, είναι ο τρίτος τελικός που παίρνει μέρος συμπεριλαμβανομένου και το Σούπερ Καπ που πήγε μάλιστα στην έδρα του και η επίθεση που επιχειρεί είναι επιεικώς άδικη.

Ελπίζω όλη αυτή η παραφιλολογία και επιλογή μίας πολιτικής ξένης ως προς τις σχέσεις των δύο ομάδων να μην επηρεάσουν το κλίμα γιορτής που οφείλουν να έχουν αυτοί οι δύο σύλλογοι σε έναν τελικό. Εκτιμώ πως καμία πλευρά από τις δύο δεν έχει ύφος και ήθος ΠΟΚ.

Ποδοσφαιρικά, ο ΠΑΟΚ το έχει χάσει και αυτό είναι σαφές. Η δική μου ανάλυση είναι εδώ και καιρό η ίδια. Καμία ομάδα στον πλανήτη δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί όταν χάνει παράλληλα πέντε, έξι, επτά, ακόμα και οκτώ βασικούς ποδοσφαιριστές.

Παράλληλα, δεν μπορεί να υπηρετήσει το ίδιο πλάνο. Άλλο είναι να έχεις τον Λόβρεν στα στόπερ, άλλο τον Μιχαηλίδη. Άλλο τον Μεϊτέ στα χαφ, άλλο τον Οζντόεφ σε ρόλο Μεϊτέ. Άλλο τον Χατσίδη που πάλι καλά τα πήγε, άλλο τον Ζίφκοβιτς. Επίσης δεν έχεις την πολυτέλεια να στερηθείς τα χαρακτηριστικά του Γιακουμάκη ειδικά σε ντέρμπι.

Σε αυτή τη κουβέντα, έρχεται πάντα ο τύπος που πρέπει να μας πείσει πως δεν έγιναν μεταγραφές. Αυτή που δεν έγινε, ήταν του αριστερού εξτρέμ. Όποιος πιστεύει πως αυτή η λαίλαπα θα αντιμετωπιζόταν με έναν συν παίκτη, μάλλον έχει θέμα με τα μαθηματικά.

Για μένα το παιχνίδι του Σαββάτου είναι μία απλή απόφαση για τον Ράζβαν. Όσο ανέτοιμοι και να είναι αυτοί που επέστρεψαν, πρέπει να επιστρέψουν για τον απλούστατο λόγο πως οτιδήποτε άλλο έχει δοκιμαστεί, το κυριεύει η αμφιβολία και η ανασφάλεια. Ένας ΠΑΟΚ χωρίς Μεϊτέ, Ζίφκοβιτς και Κένι, σε όποια κατάσταση και αν είναι αυτοί, είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που δεν τους έχει. Τον κώνο να κάνει ο Γάλλος, είναι ανώτερος και προστατεύει τον παρτενέρ του. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι αν θα φάει πλέον πέντε μεταβάσεις – που με Μεϊτέ χωρίς ρυθμό θα τις φάει – αλλά το πως θα διασπάσει με ηρεμία την αμυντική πεντάδα του ΌΦΗ μένοντας ψηλά.

Ήδη θεωρώ πως σε αυτή τη παρωδία που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια, ένα από τα βασικά λάθη που έγιναν ήταν η μη χρησιμοποίηση του Μεϊτέ. Αν θέλουν να διεκδικήσουμε τη 2η θέση, ο μονόδρομος είναι η άμεση ένταξη του Γάλλου στην ενδεκάδα. Αν δεν μπει και δεν βρει ρυθμό, έχετε γεια βρυσούλες…