Μέλβιν ενόψει Μπιλμπάο: «Από τα σημαντικότερα παιχνίδια της καριέρας μου»

Ο Κλίβελαντ Μέλβιν σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με την Μπιλμπάο στάθηκε στην πρόκληση που έχουν μπροστά τους οι «ασπρόμαυροι».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σίγουρα είναι ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της καριέρας μου. Ιδιαίτερα όταν είσαι σε έναν τελικό και όταν έρχεσαι να αντιμετωπίσεις μία πολύ ανταγωνιστική ομάδα όπως η Μπιλμπάο.

Αναγκαστικά βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, όχι μόνο τους τελικούς αλλά και το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους πρωταθλητές, είναι μία πάρα πολύ ανταγωνιστική και δυνατή ομάδα. Εμείς πρέπει να μείνουμε στο πλάνο μας και να μείνουμε αφοσιωμένοι σε κάθε παιχνίδι που έχουμε μπροστά. Πρώτα ο αυριανός αγώνας και αργότερα, μία εβδομάδα μετά ο δεύτερος.

Πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι και συγκεντρωμένοι και στο παιχνίδι και στον αγώνα από το πρώτο λεπτό. Η Μπιλμπάο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα το έδειξε και πέρσι με τον τίτλο αλλά και στους ημιτελικούς και το πως έφτασε στον τελικό.

Ξέρουμε ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο, γνωρίζουμε ποια θα είναι η ατμόσφαιρα και είναι κάτι το οποίο περιμένουμε και ποντάρουμε σε αυτό. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ότι μπορούμε για να μεταφέρουμε αυτό το πάθος στο παρκέ.

Δε νομίζω ότι θα μας επηρεάσουν τα δύο παιχνίδια που παίξαμε με την Μπιλμπάο μέσα στη σεζόν. Ήταν μια περίοδος που ακόμη προσαρμόζονταν οι παίκτες μετά τις αλλαγές. Έχουμε βελτιωθεί σε πολλούς σημαντικούς τομείς και θα το δείτε στο γήπεδο».