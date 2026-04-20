Χόρτον Τάκερ: «Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από τον Γιασικεβίτσιους είναι πιο λεπτομερείς από αυτές που έχουν άλλοι»

Ο Τέιλεν Χόρτον Τάκερ μίλησε για την προσαρμογή του στην Ευρώπη, αλλά και την έμφαση που δίνει ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο scouting report και τις λεπτομέρειες.

Αναλυτικά όσα είπε στο "X&O's CHAT":

Για τη διαφορά μεταξύ της Euroleague και του ΝΒΑ, καθώς και την προσαρμογή του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Πάντα μπορώ να γίνω καλύτερος. Προσπαθώ ακόμα να προσαρμοστώ στην “τακτική πλευρά” του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το μπάσκετ εδώ είναι σίγουρα πολύ διαφορετικό από το NBA. Φυσικά, υπάρχουν και κάποιες διαφορές στους κανονισμούς, όπως ο κανόνας των τριών δευτερολέπτων στην άμυνα. Αν είχαμε αυτόν τον κανόνα στην Ευρώπη, πιθανότατα θα είχα κάνει πολύ περισσότερες “μεγάλες βραδιές”.

Παρ’ όλα αυτά, νομίζω ότι προσαρμόζομαι καλά. Το παιχνίδι εδώ σε μαθαίνει πώς να γίνεις καλύτερος και πιο αποδοτικός σκόρερ. Μαθαίνεις να είσαι αποτελεσματικός μέσα σε ένα σύστημα. Οπότε είναι μια πολύ καλή εμπειρία για μένα — το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι εξαιρετικό. Κάθε παιχνίδι είναι πραγματικά ανταγωνιστικό. Η υποστήριξη των φιλάθλων σου δίνει επίσης μεγάλη αυτοπεποίθηση για να βγεις στο παρκέ και να παίξεις στο υψηλότερο επίπεδο.»

Για την προετοιμασία του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και την έμφαση του Λιθουανού στις λεπτομέρειες: «Είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους προπονητές με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Δίνει τεράστια σημασία στη λεπτομέρεια και στο σύστημα, ειδικά στην άμυνα. Μπορείς να δεις ότι η “φόρμουλά” του λειτουργεί αμυντικά. Όταν αυτή η φόρμουλα δουλεύει στο παρκέ, κρατάμε τους αντιπάλους στο χαμηλότερο δυνατό επιθετικό επίπεδο. Είναι εξαιρετικά προετοιμασμένος. Ξέρω ότι οι πληροφορίες που λαμβάνουμε είναι πολύ πιο λεπτομερείς από αυτές που έχουν άλλοι παίκτες στην EuroLeague. Οπότε δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μπαίνουμε στα παιχνίδια όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι. Ξέρουμε ακριβώς τι πρόκειται να παίξουμε».