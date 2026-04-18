Ο Μοράντ ενημέρωσε παίκτες και προπονητές ότι δεν θέλει να παίζει για τους Γκρίζλις

Ο Τζα Μοράντ ενημέρωσε παίκτες από όλο το πρωτάθλημα αλλά και πρώην προπονητές του, ότι δεν θέλει πια να αγωνίζεται για τους Μέμφις Γκρίζλις, σύμφωνα με το «ESPN».

Σύμφωνα με το «ESPN», το γυαλί ξεκίνησε να «ραγίζει» στις αρχές της σεζόν, μετά από μια ήττα απέναντι στους Κλίπερς, εκεί όπου ο Τζα τελείωσε το παιχνίδι με 3/14 εντός πεδιάς, και στα αποδυτήρια «κρίθηκε» από τον προπονητή του, Τουόμας Ίσαλο. Ο Μοράντ φέρεται να απάντησε και στην συνέχεια τιμωρήθηκε από την διοίκηση η οποία ήταν υπέρ του Ίσαλο.

Ο Μοράντ μετά την τιμωρία του, επέστρεψε απέναντι στους Μάτζικ, και πέτυχε 24 πόντους με 13 ασίστ. Στην συνέχεια δήλωσε: «Έχω ένα τατουάζ στην πλάτη μου, οπότε αυτό θα πρέπει να σας λέει ακριβώς πού θέλω να βρίσκομαι». Σύμφωνα πάντα με το «ESPN», η δήλωση αυτή δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματικότητα για το πώς αισθάνεται ο 26χρονος γκαρντ.

Ο γενικός διευθυντής των Γκρίζλις, Ζακ Κλάιμαν, σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με τον Μοράντ, απάντησε κυνικά, αποφεύγοντας να μπει σε λεπτομέρειες: «Ο Τζα ήταν επαγγελματίας. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε όσο μπορούμε. Δεν θα κάνω εικασίες για πιθανές ανταλλαγές».

Ο Μοράντ έχει αγωνιστεί φέτος σε 20 αγώνες με την φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις, μετρώντας 19,5 πόντους μέσο όρο με 41% εντός πεδιάς. Πλέον είναι εκτός από τις 21 Ιανουαρίου λόγω τραυματισμού.