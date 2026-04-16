Με τι ποινή κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός αν κριθεί υπαίτιος της διακοπής

Ο κανονισμός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αναφέρει ρητά πως σε περίπτωση που κάποια ομάδα αποχωρήσει, ή δεν παρευρεθεί ή δεν συμμετάσχει σε αγώνα playoff, αυτομάτως αποκλείεται από την συνέχεια χωρίς αντικατάσταση.

Αναλυτικά η παράγραφος που αναφέρει το μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση όπως αυτή στον αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Αθηναϊκού.

«Σε περίπτωση που η μη προσέλευση ή η μη συμμετοχή ή η αποχώρηση από αγώνα συμβεί κατά την διάρκεια της φάσης των playoffs/playouts του εκάστοτε Πρωταθλήματος ή του Κυπέλλου, η ομάδα αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες της φάσης των play offs, δεν αντικαθίσταται και προκρίνεται η αντίπαλη ομάδα ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των μεταξύ τους συναντήσεων μέχρι εκείνη τη στιγμή».

Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν να κριθεί υπαίτιος ο Παναθηναϊκός για τη διακοπή του αγώνα καθώς υπενθυμίζουμε ότι έχει κατατεθεί ένσταση από την πλευρά του τριφυλλιού.

Σε άλλο σημείο μάλιστα του κανονισμού αναφέρει με πιο ασαφή τρόπο (σε ό,τι αφορά τον λόγο διακοπής) πως η υπαίτια ομάδα δύναται να τιμωρηθεί και με -1 βαθμό από το επόμενο πρωτάθλημα.