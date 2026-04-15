Ο Παναθηναϊκός αρνείται να βγει να παίξει αν δεν μπουν οι φίλαθλοι του στην επανάληψη!

Ο Αθηναϊκός του Χαρδαλιά σε συνεργασία με το κράτος τίναξαν τον τελικό στον αέρα καθώς δεν επιτρέπουν σε κόσμο με εισιτήρια να μπει στο γήπεδο και ο Παναθηναϊκός αρνείται να βγει να παίξει αν δεν βάλουν μέσα τους φιλάθλους του.

Υπάρχουν περίπου 40 φίλαθλοι που προμηθεύτηκαν εισιτήρια ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ αλλά τους απαγορεύεται να μπουν στο γήπεδο ετσιθελικά.

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ΑΟ Δημήτρης Βρανόπουλος, έδωσε ήδη την εντολή και δεν πρόκειται να συνεχιστεί ο αγώνας αν δεν εισέλθουν οι φίλαθλοι της ομάδας που απέκτησαν εισιτήρια με νόμιμο τρόπο.

Οι διαιτητές ενημέρωσαν πως θα περιμένουν μέχρι τις 21:51 και μετά θα κλείσουν το φύλλο αγώνα, όπως μεταφέρθηκε στον «αέρα» της ΕΡΤ.

Όπως ενημερωθήκατε νωρίτερα, δεκάδες φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν ήδη προμηθευτεί μεμονωμένα εισιτήρια, με τις χουντικές τακτικές της ΕΟΚ και του Αθηναϊκού να απαγορεύουν στους φιλάθλους του «τριφυλλιού» να μπουν στο γήπεδο, όπως δικαιούνται.

Προφανώς κι αυτό δεν έμεινε χωρίς αντίδραση από τον «πράσινο» Ερασιτέχνη, με τον πρόεδρο Δημήτρη Βρανόπουλο να τονίζει πως Παναθηναϊκός είναι ο κόσμος του και δεν πρόκειται να μπει η ομάδα να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο αν δεν επιτραπεί στον κόσμο να μπει, όπως νόμιμα δικαιούται, στο γήπεδο.

Ο Παναθηναϊκός μάλιστα ενημέρωσε τους διαιτητές πως δεν πρόκειται να αλλάξει άποψη και δεν θα αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο, αν ο κόσμος δεν μπει στο γήπεδο, με το παιχνίδι να οδηγείται προς οριστική αναβολή.