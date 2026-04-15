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Ο Μπάνε Πρέλεβιτς παρακολουθεί από την κερκίδα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (vid)

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Παρουσία του Μπάνε Πρέλεβιτς το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

 

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς παρακολουθεί από την κερκίδα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (vid)