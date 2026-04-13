Και το Σεντ Τζονς του Πιτίνο στο…κυνήγι του Αβδάλα!

Ο περίφημος Αμερικάνος προπονητής είναι από αυτούς, που κάνουν έντονο πρέσινγκ στον σούπερ ταλαντούχο Ελληνα γκαρντ.

Πολλά κολέγια είναι στο…κυνήγι του Νεοκλή Αβδάλα, από τη στιγμή, που ο 20άχρονος αποφάσισε να φύγει από το Βιρτζίνια Τεκ, μπαίνοντας στο transfer portal. Το περίφημο Νορθ Καρολάινα είναι ένα από αυτά, όπως ενημερωθήκατε πριν από λίγο αλλά στην διαδικασία είναι και το Σεντ Τζονς.

Εκεί, όπου προπονητής είναι ο περίφημος Ρικ Πιτίνο. Ο σπουδαίος Αμερικάνος κόουτς ασκεί έντονο πρέσινγκ στον σούπερ ταλαντούχο Ελληνα γκαρντ και μένει να φανεί αν θα αποδώσουν οι προσπάθειές του. Η τελική απόφαση του Αβδάλα δεν θα αργήσει να γίνει γνωστή.