Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ: Αμφίβολος ο Κλαρκ ενόψει Χάποελ

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έχει 9,5 πόντους και 4,3 ασίστ κατά μέσο όρο φέτος στη Euroleague, ταλαιπωρείται από φλεγμονή στο γόνατο, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στο ισραηλινό ντέρμπι της Κυριακής, σύμφωνα με την ενημέρωση της Μακάπι.
Ο Κλαρκ αγωνίστηκε το βράδυ της Πέμπτης κόντρα στην Παρί μόλις για 10 λεπτά και με ένεση για το πρόβλημα στο γόνατό του και είχε 4 πόντους και 5 ασίστ. Στο ημίχρονο του αγώνα, όπου η Μακάμπι ηττήθηκε με 113-80, ο παίκτης υποβλήθηκε σε εξετάσεις, όμως δεν ανακαλύφθηκε κάτι σημαντικό, και έτσι επέστρεψε.
עדכון: ג'ימי קלארק סובל מדלקת בברכו. אמש קיבל הגארד זריקה ומיעט לשחק. בספק לדרבי ביום ראשון— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) April 10, 2026