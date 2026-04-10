Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ: Αμφίβολος ο Κλαρκ ενόψει Χάποελ

Πρόβλημα προέκυψε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς ο Τζίμι Κλαρκ είναι αμφίβολος για το εξ αναβολής παιχνίδι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (12/4, 22:15).

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έχει 9,5 πόντους και 4,3 ασίστ κατά μέσο όρο φέτος στη Euroleague, ταλαιπωρείται από φλεγμονή στο γόνατο, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στο ισραηλινό ντέρμπι της Κυριακής, σύμφωνα με την ενημέρωση της Μακάπι.

Ο Κλαρκ αγωνίστηκε το βράδυ της Πέμπτης κόντρα στην Παρί μόλις για 10 λεπτά και με ένεση για το πρόβλημα στο γόνατό του και είχε 4 πόντους και 5 ασίστ. Στο ημίχρονο του αγώνα, όπου η Μακάμπι ηττήθηκε με 113-80, ο παίκτης υποβλήθηκε σε εξετάσεις, όμως δεν ανακαλύφθηκε κάτι σημαντικό, και έτσι επέστρεψε.