Στο ίδιο έργο θεατές, αλλά όλα θα κριθούν στο… χειροκρότημα

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει και πάλι για τον Παναθηναϊκό που βάζει τα χέρια του και βγάζει τα μάτια τους, για τα σκοτσέζικο ντους που κάνει συνεχώς στον κόσμο του, αλλά και για την ομάδα που είναι ακόμα… ζωντανή.

Είναι αυτοί που ότι και να κάνει ο Παναθηναϊκός δεν πιστεύουν ότι θα τα καταφέρει και είμαστε και εμείς που συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι στο τέλος ο Παναθηναϊκός θα πετύχει τους στόχους τους. Όχι χωρίς λόγο, αλλά γιατί έχει το καλύτερο ρόστερ της Ευρώπης, έχει τον καλύτερο προπονητή της Ευρώπης και αν δεήσει να παίξει το μπάσκετ που μπορεί τότε θα κάνουμε άλλες συζητήσεις. Αλλά όπως έχουμε βαρεθεί και εμείς οι ίδιοι να λέμε και να γράφουμε με τα “αν” δεν γράφεται ιστορία, οπότε πρέπει να συζητάμε βάσει πραγματικών δεδομένων.

Όμως και να θες να πιστέψεις ο Παναθηναϊκός δε σε αφήνει. Δίνει μια και γκρεμίζει όσα “έχτιζε” με κόπο και υπερπροσπάθεια. Πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει στη Βαρκελώνη τη.. ζωή του και περνάει πάνω από την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ με μπασκετάρα. Και με τον καλύτερο τρόπο. Τελειώνει το ματς από νωρίς, κάνει συντήρηση και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, έτσι ώστε να είναι πανέτοιμος για το ακόμα πιο κρίσιμο ματς που ακολουθεί 48 ώρες μετά κόντρα στην Βαλένθια.

Και εκεί ο γνωστός…κακός Παναθηναϊκός. Ένας Παναθηναϊκός που ενώ έχει την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, έχει το μεγαλύτερο δυνατό κίνητρο (την τετράδα) ξέρει πάρα πολύ καλά ποιον και τι έχει να αντιμετωπίσει εμφανίζει άτολμος, απροετοίμαστος (και αγωνιστικά και πνευματικά) και για μία ακόμα φορά τρελαίνει τον κόσμο του με την εμφάνιση του (με την κακή έννοια).

Ο Παναθηναϊκός είναι μέτριος όλη τη σεζόν. Δεν έχει καταφέρει να πείσει, δεν έχει καταφέρει να παίξει το μπάσκετ που μπορεί. Φταίει ο Αταμάν δεδομένα, φταίνε όμως και οι παίκτες. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα και τώρα δεν έχει χάσει τίποτα. Και αυτό πρέπει άπαντες να το αντιληφθούν. Από τον Τούρκο τεχνικό μέχρι τον τελευταίο μέσα στα αποδυτήρια του “τριφυλλιού”. Ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα “ζωντανός”, είναι ακόμα όρθιος και ακόμα και έτσι παραμένει η ομάδα που καμία άλλη δε θέλει να βρει στον δρόμο της. Ακόμα και αν οι πράσινοι έχουν μειονέκτημα έδρας.

Ο Παναθηναϊκός, έστω και την τελευταία στιγμή, οφείλει να παίξει μπάσκετ και να βρει τον πραγματικό του εαυτό. Ο Αταμάν οφείλει να βρει τον τρόπο να το κάνει. Έχει μείνει ένας αγώνας για τη regular season και τρεις νίκες για να πάει στο Final-4. Και κάπου τότε και μόνο τότε η ομάδα θα κριθεί. Όχι χθεσ, σήμερα και αύριο.

ΥΓ1: Θα πρέπει να καταλάβουμε και να συμφωνήσουμε όλοι σε ένα πράγμα. Η ομάδα είναι αυτή. Ακριβώς αυτή. Την μία έτσι, την άλλη αλλιώς. Ευθύνες σαφώς και υπάρχουν. Σε όλους που βρίσκονται μέσα στην ομάδα. Αλλά το θέμα δεν είναι να επιμεριστούν τώρα οι ευθύνες, ούτε να γίνουν… δικαστήρια, ούτε να βγουν στη σέντρα παίκτες, προπονητές και οποιοδήποτε άλλος. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή χρειάζεται πίστη, ενότητα και ηρεμία. Ακόμα δεν έχει κριθεί απολύτως τίποτα.

ΥΓ2: Όσοι θεωρούν ότι η σεζόν είναι αποτυχημένη μάλλον βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα. Ναι είναι αποτυχία να έχεις αυτό το ρόστερ, αυτό το μπάτζετ, αυτόν τον κόσμο και να έχεις χάσει την τετράδα, να μην παίζεις το μπάσκετ που μπορείς και να παλεύεις για την εξάδα. Όμως ακόμα, πέραν του Κυπέλλου, όπως είπαμε και παραπάνω δεν έχει κριθεί απολύτως τίποτα. Ο Παναθηναϊκός είναι από τις ελάχιστες ομάδες της Λίγκας που μπορεί από εκεί που είναι τώρα το βράδυ της 24ης Μαίου να ράβει το 8ο.

ΥΓ3: Κόντρα σε όλους και σε όλα, ναι. Αλλά για να τα λέμε όλα και κόντρα στον ίδιο του τον εαυτό.