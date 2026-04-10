Κλείνουν τη σεζόν με νίκες Μπουλς και Πέισερς

Λίγο πριν το φινάλε της regular season οι Ιντιάνα Πέσερς πέρασαν από την έδρα των Μπρούκλιν Νετς με 94-123, ενώ οι Σικάγο Μπουλς άλωσαν το «σπίτι» των Ουίζαρντς, επικρατώντας με 108-119.

Οι Νετς υποδέχθηκαν τους Ιντιάνα Πέισερς στο Barclays Center, με τους φιλοξενούμενους να ετοιμάζονται να κλείσουν μια εφιαλτική σεζόν, πανηγυρίζοντας ένα νικηφόρο αποτέλεσμα.

Ο Όμπι Τόπιν με 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Έι Τζέι Λιντέλ να ξεχωρίζει για τους Μπρούκλιν Νετς έχοντας 26 πόντους και 10 ριμπάουντ.

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Στην Ουάσινγκτον οι Ουίζαρντς υποδέχθηκαν τους Μπουλς, με τους «Ταύρους» να πανηγυρίζουν δεύτερη συνεχόμενη νερό, θέλοντας να κλείσουν την σεζόν με θετικό τόνο.

Ο Τρε Τζόουνς με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους «Ταύρους», με τον Ουίλ Ράιλι να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς έχοντας 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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