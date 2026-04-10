Κλείνουν τη σεζόν με νίκες Μπουλς και Πέισερς

Οι Νετς υποδέχθηκαν τους Ιντιάνα Πέισερς στο Barclays Center, με τους φιλοξενούμενους να ετοιμάζονται να κλείσουν μια εφιαλτική σεζόν, πανηγυρίζοντας ένα νικηφόρο αποτέλεσμα.
Ο Όμπι Τόπιν με 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Έι Τζέι Λιντέλ να ξεχωρίζει για τους Μπρούκλιν Νετς έχοντας 26 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης
Στην Ουάσινγκτον οι Ουίζαρντς υποδέχθηκαν τους Μπουλς, με τους «Ταύρους» να πανηγυρίζουν δεύτερη συνεχόμενη νερό, θέλοντας να κλείσουν την σεζόν με θετικό τόνο.
Ο Τρε Τζόουνς με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους «Ταύρους», με τον Ουίλ Ράιλι να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς έχοντας 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ.