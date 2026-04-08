Πραντίγια ενόψει Παναθηναϊκού: «Μια από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague»

Ο Χάιμε Πραντίγια σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους «πράσινους» σημειώνοντας πως είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague, ενώ στάθηκε και στον έλεγχο του ρυθμού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον Παναθηναϊκό: «Μία από τις καλύτερες ομάδες στην EuroLeague. Χθες κέρδισε στην έδρα της Μπαρτσελόνα, σχεδόν απόλυτα κυριαρχώντας. Και βρίσκονται σε καλό σερί. Είναι μια εξαιρετική ομάδα παικτών. Ξέρουμε ότι για να ανταγωνιστούμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Θα είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε με τον δικό μας ρυθμό. Και από εκεί και πέρα, θα κριθεί από μικρές λεπτομέρειες. Αλλά πιστεύουμε ότι αν το Roig Arena είναι τόσο γεμάτο την Πέμπτη όσο ήταν την Τρίτη, θα είναι λίγο πιο εύκολο» .