Καλτσίδου: «Θα είναι ένας τελικός αμφίρροπος με πολλά σκαμπανεβάσματα»

Στις δηλώσεις της ενόψει του τελικού του Κυπέλλου ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Πρωτέα Βούλας, η Στέλλα Καλτσίδου τόνισε πως ο αγώνας θα είναι αμφίρροπος με πολλά σκαμπανεβάσματα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το πόσο δύσκολο θα είναι αυτό το βήμα που θα φέρει τον Αθηναϊκό με επιτυχία στο τέρμα της διαδρομής: «Πάντα κάθε βήμα είναι το πιο δύσκολο μέχρι το επόμενο. Χθες κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη. Ήμασταν πνευματικά έτοιμες γι αυτό. Το παιχνίδι με τον Πρωτέα στον τελικό θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ο Πρωτέας έχει αποδείξει όχι μόνο χθες αλλά όλη τη χρονιά ότι είναι μια ομάδα, παραπάνω από απλά υπολογίσιμη. Έχουμε μία μέρα για να προετοιμαστούμε. Πρέπει να είμαστε επί δύο φορές έτοιμες πνευματικά για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Θεωρώ ότι θα είναι ένας τελικός αμφίρροπος με πολλά σκαμπανεβάσματα. Εύχομαι όμως ότι θα είμαστε συγκεντρωμένες. Πιστές στο πλάνο για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τον πρώτο τίτλο».

Για το κατά πόσον θα παίξει ρόλο η εμπειρία των παικτριών της: «Μπορεί να παίξει ρόλο σε συγκεκριμένες στιγμές του παιχνιδιού. Σίγουρα έχουμε κάποιες αθλήτριες έμπειρες που έχουν παίξει σε τέτοια παιχνίδια. Νομίζω όμως ότι και ο Πρωτέας έχει αποδείξει ότι είναι μια ομάδα η οποία ανταποκρίνεται πολύ καλά στην πίεση. Μπορεί να τη διαχειριστεί κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από το χθεσινό αποτέλεσμα. Ο στόχος για εμάς είναι να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όπου οι μικρές λεπτομέρειες μπορεί να κρίνουν το ματς. Παρόλ΄αυτά πρέπει να είμαστε έτοιμες για όλα τα ενδεχόμενα».

Από την πλευρά της, η Έλενα Τσινέκε δήλωσε:

«Ο Πρωτέας Βούλας είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Παίζει με την καρδιά του και πρέπει να ακολουθήσουμε το πλάνο για να παίξουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Όλες οι ομάδες βάζουν το εκατό τοις εκατό του εαυτού τους για να κερδίζουν, οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένες και όπως ανέφερα, να ακολουθήσουμε το πλάνο μας».

ΓΙα τα στοιχεία που κρίνουν τον νικητή σε τελικούς: «Όλα παίζουν ρόλο. Η αγωνιστικότητα, πόσο θα παίξουμε μαζί (ως ομάδα), αν παίξουμε με την καρδιά μας, κι αν θα παίξουμε επιθετικά».